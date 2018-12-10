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Міськрада Маріуполя провела конкурс дитячих віршів про любов до депутатів

STYLERКурйози    10.12.2018 - 18:51
Міськрада Маріуполя провела конкурс дитячих віршів про любов до депутатів
Фото: колаж РБК-Україна

Члени спеціальної комісії пообіцяли пізніше оприлюднити всі творчі роботи учнів

У Маріуполі підбивають підсумки конкурсу дитячих віршів про любов до депутатів. Обиратимуть з 55 робіт, які надійшли до управління "Секретаріату ради", а займуться цим члени комісії, розповіли в прес-службі міськради.

Конкурс називається "Мій депутат". Протягом місяця учні 1-11 класів складали вірші-варіації на тему діяльності політиків.

Зі слів начальниці управління "Секретаріат ради" Юлії Стамбулжі, метою проведення такого конкурсу була потуга "сформувати у молоді правильне розуміння про депутатів".

Міськрада Маріуполя провела конкурс дитячих віршів про любов до депутатівФото: Депутатський корпус Маріуполя

"Відмінна ідея залучити дітей до творчості. Маса позитивних емоцій, цікаві вірші і гордість за наше підростаюче покоління", - розповіла депутатка Лілія Борисенко, яка входить у конкурсну комісію.

Міськрада Маріуполя провела конкурс дитячих віршів про любов до депутатівФото: Депутатський корпус Маріуполя

Як зазначили у міськраді, серед надісланих робіт є й коротенькі вірші та цілі поеми.

Члени комісії пообіцяли пізніше оприлюднити всі творчі роботи. Трьох переможців нагородять - подарують гаджет і покажуть разом із депутатом на місцевому телебаченні.

Міськрада Маріуполя провела конкурс дитячих віршів про любов до депутатівФото: Депутатський корпус Маріуполя

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