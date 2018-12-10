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Горсовет Мариуполя провел конкурс детских стихов о любви к депутатам

STYLERКурьезы    10.12.2018 - 18:51
Горсовет Мариуполя провел конкурс детских стихов о любви к депутатам
Фото: коллаж РБК-Украина

Члены специальной комиссии пообещали позже обнародовать все творческие работы учеников

В Мариуполе подводят итоги конкурса детских стихотворений о любви к депутатам. Выбирать будут из 55 работ, которые поступили в управление "Секретариата совета", а займутся этим члены комиссии, рассказали в пресс-службе горсовета.

Конкурс называется "Мой депутат". В течении месяца ученики 1-11 классов сочиняли стихи-вариации на тему деятельности политиков.

Со слов начальника управления "Секретариат совета" Юлии Стамбулжи, целью проведения такого конкурса являлась потуга "сформировать у молодежи правильное понимание о депутатах".

Горсовет Мариуполя провел конкурс детских стихов о любви к депутатамФото: Депутатский корпус Мариуполя

"Отличная идея привлечь детей к творчеству. Масса положительных эмоций, интересные стихи и гордость за наше подрастающее поколение", - рассказала депутат Лилия Борисенко, которая входит в конкурсную комиссию.

Горсовет Мариуполя провел конкурс детских стихов о любви к депутатамФото: Депутатский корпус Мариуполя

Как отметили в горсовете, среди присланных работ есть и короткие четверостишия, и целые поэмы.

Члены комиссии пообещали позже обнародовать все творческие работы. Трех победителей наградят - подарят гаджет и покажут вместе с депутатом  на местном телевидении.

Горсовет Мариуполя провел конкурс детских стихов о любви к депутатамФото: Депутатский корпус Мариуполя

Ранее сообщалось, что бразилец Рожерио Мелло преодолел 12 тысяч километров, чтобы учиться в Украине и за полгода смог выучить украинский язык.

Также мы писали о том, что волонтер и психолог из Харькова Екатерина Шуталева поделилась историями о детях с посттравматическим стрессовым расстройством, которые пережили ужасы войны на Донбассе. 

Напомним, в Одессе 43-летний мужчина около двух месяцев бесплатно использовал 15-летнего парня в качестве бариста в своей торговой палатке

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