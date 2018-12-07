"Козаче, ти говориш українською?!": бразилец удивляет жителей Тернополя

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Бразилец Рожерио Мелло стал первым иностранным студентом Тернопольского педуниверситета

Бразилец Рожерио Мелло преодолел 12 тысяч километров, чтобы учиться в Украине. Студент Тернопольского национального педагогического университета за полгода смог выучить украинский язык, сообщает издание "0352".

Рожерио из города Каноас, что на Юге Бразилии, живет в университетском общежитии.

Мелло рассказал, что легко находит общий язык с тернополянами на улице или в магазине, а иногда даже снимает короткие забавные ролики своего общения.

Рожерио Мелло (Фото: 0352.ua)

"Когда вижу в магазине в очереди детей, говорю: "Привет!" Это вызывает удивление. "У меня все в порядке. А у тебя?" - продолжаю диалог. Дети радуются знакомству", - отметил он и добавил, что украинцы ценят, когда их уважают.

"Приезжие должны иметь уважение к украинцам, а это прежде всего должно проявляться в знании языка. Я еще не очень хорошо говорю на украинском, но хочу усовершенствоваться, чувствую ее в своей душе", - рассказал Рожерио.

""Козак, ты говоришь по-украински?!" - не сдерживают удивление прохожие на улице", - привел он реакицю людей.

Рожерио также отметил, что очень важно быть просто искренним и не избегать общения.

Рожерио Мелло (Фото: 0352.ua)

"Украинцы - очень хорошие, и особенно меня поражают ваша отвага и ваш героизм. Студенты рассказывали мне о войне в Донбассе, я читаю новости, знаю, что россияне недавно захватили украинские корабли. Удивляюсь, Россия - такая большая страна, зачем ей еще украинские территории? .. Верю, что в Украине все будет хорошо, потому что украинцы - замечательный народ!", - подчеркнул он.

Бразилец учится ТНПУ на первом курсе факультета иностранных языков.

"Сначала хотел учиться в Запорожье, но не понравилось - индустриальный город, плохая экология, плохие условия в общежитии. Позвонил знакомой из Тернополя, она посоветовала мне вуз, в котором сама училась. Так я оказался в Тернополе", - рассказывает бразилец.

В южном регионе Бразилии, по словам Рожерио, 70% населения - выходцы из Европы, в том числе и украинская диаспора.

Бразилец говорит, что в восторге от украинского языка, но думает, что выучит и русский.

Рожерио Мелло (Фото: 0352.ua)

"Мне нравится украинский язык и не нравится русский, потому что я живу в Украине, и я — патриот. И, возможно, когда-нибудь я выучу и русский, потому что язык не имеет отношения к политике. Могу писать на украинском, читать и разговаривать", - рассказывает студент.

Живя в Украине бразилец влюбился в украинскую музыку. Он увлекся песнями групп "Скрябин" и "Океан Эльзы", а еще — KAZKA. Признается, что композицию "Плакала" прослушал более 500 раз.

Рожерио мечтает открыть магазин в Тернополе и торговать бразильским кофе.

Ранее сообщалось, что в сети набирает популярность видеоролик из харьковского общественного транспорта, где произошел скандал между местной жительницей и иностранными студентами.

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