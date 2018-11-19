ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Говори українською": в Харкові іноземці поставили на місце "російську жінку" (відео)

STYLERЖиття    19.11.2018 - 16:36

У мережі набирає популярність відеоролик з харківського громадського транспорту, де стався скандал між місцевою жителькою та іноземними студентами. Відповідне відео опубліковано в групі "Харків 1654" у Facebook.

 
У Харкові студенти з Африки поставили на місце неадекватну жінку

"Пані це Україна, а не Росія, вчи українську!" У Харкові студенти з Африки поставили на місце ватяну п.

Опубліковано Харків 1654 Неділя, 18 листопад 2018 р.

Відео: (facebook.com/kharkiv1654)

"Якби не ви, у нас в Україні СНІДу б не було", - кинула звинувачення жінка на адресу студентів.

Примітно, що іноземець поводився толерантно по відношенню до жінки, говорив з нею українською мовою і попросив жінку про те ж, оскільки вона знаходиться в Україні, а не в Росії.

"Це — Україна! Це не Росія! Ти мене чуєш? Говори по-українські, не по-руські. Я по-руські не розумію!"  - заявив афроамериканець хамоватой жінці.

"Косички тобі твої повисмикую! Я російська жінка. Тому що тільки росіяни вміють так матюкатися!" - відповіла пасажирка.

У мережі бурхливо відреагували на хамську поведінку жительки.

"Трамвайна хамка - є такі скрізь", - написав один підписник.

"Фу! Така бичка! Позорище!" - підхопил другий.

"Хамка! Російська жінка? Знайшла, чим пишатися", - сказал третій.

&quot;Говори українською&quot;: в Харкові іноземці поставили на місце &quot;російську жінку&quot; (відео)&quot;Говори українською&quot;: в Харкові іноземці поставили на місце &quot;російську жінку&quot; (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/kharkiv1654)

Нагадаємо, нещодавно у Харкові помітили "любительку Путіна". Жінка їхала з пакетом "Єдиної Росії" в метро.

Раніше повідомлялось, що у Львові водій маршрутки облаяв та вдарив дитину при пасажирах.

Відео: РБК-Україна

Новини України Харківтранспортскандал
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся