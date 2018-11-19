"Говори українською": в Харкові іноземці поставили на місце "російську жінку" (відео)

У мережі набирає популярність відеоролик з харківського громадського транспорту, де стався скандал між місцевою жителькою та іноземними студентами. Відповідне відео опубліковано в групі "Харків 1654" у Facebook.
У Харкові студенти з Африки поставили на місце неадекватну жінку
"Пані це Україна, а не Росія, вчи українську!" У Харкові студенти з Африки поставили на місце ватяну п.Опубліковано Харків 1654 Неділя, 18 листопад 2018 р.
Відео: (facebook.com/kharkiv1654)
"Якби не ви, у нас в Україні СНІДу б не було", - кинула звинувачення жінка на адресу студентів.
Примітно, що іноземець поводився толерантно по відношенню до жінки, говорив з нею українською мовою і попросив жінку про те ж, оскільки вона знаходиться в Україні, а не в Росії.
"Це — Україна! Це не Росія! Ти мене чуєш? Говори по-українські, не по-руські. Я по-руські не розумію!" - заявив афроамериканець хамоватой жінці.
"Косички тобі твої повисмикую! Я російська жінка. Тому що тільки росіяни вміють так матюкатися!" - відповіла пасажирка.
У мережі бурхливо відреагували на хамську поведінку жительки.
"Трамвайна хамка - є такі скрізь", - написав один підписник.
"Фу! Така бичка! Позорище!" - підхопил другий.
"Хамка! Російська жінка? Знайшла, чим пишатися", - сказал третій.
Скріншот коментарів (facebook.com/kharkiv1654)
Нагадаємо, нещодавно у Харкові помітили "любительку Путіна". Жінка їхала з пакетом "Єдиної Росії" в метро.
Раніше повідомлялось, що у Львові водій маршрутки облаяв та вдарив дитину при пасажирах.
Відео: РБК-Україна