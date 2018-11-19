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"Говори українською": в Харькове иностранцы поставили на место "русскую женщину" (видео)

STYLERЖизнь    19.11.2018 - 16:36

В сети набирает популярность видеоролик из харьковского общественного транспорта, где произошел скандал между местной жительницей и иностранными студентами. Соответствующее видео опубликовано в группе  "Харьков 1654" в Facebook.

 
В Харькове студенты из Африки поставили на место неадекватную женщину

“Пані це Україна, а не Росія, вчи українську!” В Харькове студенты из Африки поставили на место ватную п.

Опубліковано Харьков 1654 Неділя, 18 листопад 2018 р.

Видео: (facebook.com/kharkiv1654)

"Если бы не вы, у нас в Украине СПИДа бы не было", - кинула обвинение женщина в адрес студентов.

Примечательно, что иностранец вел себя толерантно по отношению к женщине, говорил с ней на украинском языке и попросил женщину о том же, поскольку она находится в Украине, а не в России.

"Це - Україна! Це не Росія! Ти мене чуєш? Говори по-українські, не по-руські. Я по-руські не розумію!" - заявил афроамериканец хамоватой женщине.

"Косички тебе твои повыдергиваю! Я русская женщина. Потому что только русские умеют так материться!" - ответила пассажирка.

В сети бурно отреагировали на хамское поведение горожанки.

"Трамвайная хамка - есть такие везде", - написал один подписчик.

"Фу! Такая бычка! Позорище!" - подхватил второй.

"Хамка! Русская женщина? Нашла, чем гордиться", - подметил третий.

&quot;Говори українською&quot;: в Харькове иностранцы поставили на место &quot;русскую женщину&quot; (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/kharkiv1654)

Напомним, что недавно в Харькове заметили "любительницу Путина". Женщина ехала с пакетом "Единой России" в метро. 

Ранее сообщалось, что во Львове водитель маршрутки обматерил и ударил ребенка при пассажирах.

Видео: РБК-Украина

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