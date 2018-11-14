"Не заплатил": водитель маршрутки обматерил и попытался вытолкать ребенка

Видео: Водитель маршрутки №13 матерится и применяет силу к несовершеннолетним (youtube.com)

Недавно во Львове водитель маршрутки №13 обматерил и ударил подростка при пассажирах. Видео вспыхнувшего скандала выложила женщина, ставшая свидетелем разборок в маршрутке. Ролик опубликован в YouTube.

Водитель в грубой форме, применяя нецензурную лексику и физическую силу, пытаелся получить деньги за проезд у несовершеннолетних пассажиров. Он также признался, что ранее уже "выкидывал этих двоих ублюдков" на предыдущей неделе.

Однако подростки не торопились выходить из маршрутки, аргументируя свой бесплатный проезд правом, якобы предоставленное им Львовским горсоветом. Другие пассажиры также были возмущены действиями водителя.

После освещения инцидента в сети, на странице горячей линии Львовской горадминистрации в Facebook появлась реакция на инцидент, который произошел во львовской маршрутке №13.

"Абсолютно неправомерным есть желание несовершеннолетнего воспользоваться бесплатным проездом, очевидно, не имея на это права, поскольку право на бесплатный проезд в городских маршрутках имеют только ученики школ, а не училищ", - говорится в заявлении сообщества.

В тоже время поведение водителя так же вызвало порицание со стороны горячей линии.

"В Управлении транспорта Львовского городского совета осуждают обе стороны конфликта. Отмечается, что водитель действительно ведет себя довольно неподобающе, распуская руки и употребляя резкие оскорбительные слова", - пишут в Гарячей линии города.

Кроме того в сообщении говорится об инициации служебного расследования в отношении действий водителя.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/groups/hotline.lviv

Ранее сообщалось, что в Киеве также произошел очередной скандал по поводу проезда в общественном транспорте по льготам: матери погибшего в АТО отказали в бесплатном проезде.

Напомним, что в Киеве пьяный военный устроил аварию.

Видео: (video.rbc.ua)