"Не заплатив": водій маршрутки облаяв і намагався виштовхати дитину

Відео: Водій маршрутки №13 матюкається і застосовує силу до неповнолітніх (youtube.com)

Нещодавно у Львові водій маршрутки №13 облаяв та вдарив підлітка при пасажирах. Відео скандального інциденту виклала жінка, яка стала свідком розборок в маршрутці. Ролик опубліковано в YouTube.

Водій у грубій формі, застосовуючи нецензурну лексику і фізичну силу, намагається отримати гроші за проїзд у неповнолітніх пасажирів. Він також зізнався, що раніше вже "викидав цих двох виродків" на минулому тижні.

Проте підлітки не поспішали виходити з маршрутки, аргументуючи свій безкоштовний проїзд правом, нібито наданим їм Львівською міськрадою. Інші пасажири також були обурені діями водія.

Після висвітлення інциденту в мережі, на сторінці гарячої лінії Львівської міськадміністрації Facebook з'явилася реакція на інцидент, який стався у львівській маршрутці №13.

"Абсолютно неправомірним є бажання неповнолітнього скористатися безкоштовним проїздом, очевидно, не маючи на це права, оскільки право на безкоштовний проїзд у міських маршрутках мають тільки учні шкіл, а не училищ", - йдеться в заяві співтовариства.

У той же час поведінка водія так само викликало осуд з боку гарячої лінії.

"В Управлінні транспорту Львівської міської ради засуджують обидві сторони конфлікту. Зазначається, що водій справді поводить себе досить неналежно, розпускаючи руки та вживаючи різкі образливі слова", - пишуть в Гарячій лінії міста.

Крім того, у повідомленні йдеться про ініціацію службового розслідування щодо дій водія.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/groups/hotline.lviv

Раніше повідомлялося, що в Києві також стався черговий скандал з приводу проїзду в громадському транспорті по пільгах: матері загиблого в АТО відмовили у безкоштовному проїзді.

Нагадаємо, що у Києві п'яний військовий влаштував аварію.

Відео: (video.rbc.ua)