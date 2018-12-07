"Козаче, ти говориш українською?!": бразилець дивує жителів Тернополя

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Бразилець Рожеріо Мелло став першим іноземним студентом Тернопільського педуніверситету

Бразилець Рожеріо Мелло подолав 12 тисяч кілометрів, щоб навчатися в Україні. Студент Тернопільського національного педагогічного університету за півроку зміг вивчити українську мову, повідомляє видання "0352".

Рожеріо з міста Каноас, що на Півдні Бразилії, живе в університетському гуртожитку.

Мелло розповів, що легко знаходить спільну мову з тернополянами на вулиці або в магазині, а іноді навіть знімає короткі кумедні ролики свого спілкування.

Рожеріо Мелло (Фото: 0352.ua)

"Коли бачу в магазині в черзі дітей, кажу: "Привіт!" Це викликає подив. "У мене все гаразд. А у тебе?" - продовжую діалог. Діти радіють знайомству", - зазначив він і додав, що українці цінують, коли їх поважають.

"Приїжджі повинні мати повагу до українців, а це перш за все має проявлятися в знанні мови. Я ще не дуже добре розмовляю українською, але хочу вдосконалюватися, відчуваю її в своїй душі", - розповів Рожеріо.

""Козаче, ти говориш українською?!" - не стримують здивування перехожі на вулиці", - навів він реакіцю людей.

Рожеріо також зазначив, що дуже важливо бути просто щирим і не уникати спілкування.

Рожеріо Мелло (Фото: 0352.ua)

"Українці — дуже добрі, та особливо мене вражають ваша відвага і ваш героїзм. Студенти розповідали мені про війну на Донбасі, я читаю новини, знаю, що росіяни нещодавно захопили українські кораблі. Дивуюся, Росія — така велика країна, навіщо їй ще українські території?.. Вірю, що в Україні все буде добре, бо українці — чудовий народ"", - наголосив він.

Бразилець навчається ТНПУ на першому курсі факультету іноземних мов.

"Спочатку хотів навчатися у Запоріжжі, але не сподобалося - індустріальне місто, погана екологія, умови в гуртожитку погані. Зателефонував до знайомої тернополянки, вона порадила мені вуз, в якому сама навчалася. Так я опинився у Тернополі", - розповідає бразилець.

У південному регіоні Бразилії, за словами Рожеріо, 70% гаселення - вихідці з Європи, у тому числі й українська діаспора.

Бразилець каже, що в захваті він української мови, але гадає, що вивче й російську.

Рожеріо Мелло (Фото: 0352.ua)

"Мені подобається українська мова і не подобається російська, тому що я живу в Україні, і я — патріот. Та, можливо, колись вивчу й російську, бо мова не має стосунку до політики. Можу писати українською, читати та розмовляти", розповідає студент.

Живучи в Україні бразилець закохався в українську музику. Він захопився піснями гуртів "Скрябін" та "Океан Ельзи", а ще — KAZKA. Зізнається, що композицію "Плакала" прослухав понад 500 разів.

Рожеріо мріє відкрити магазин у Тернополі й торгувати бразильською кавою.

Раніше повідомлялось, що у мережі набирає популярність відеоролик з харківського громадського транспорту, де стався скандал між місцевою жителькою та іноземними студентами.

Також 2 грудня оперативники та бійці спецпідрозділу КОРД в Літинському районі затримали іноземця-сутенера. Чоловік орендував мотель і змушував молодих дівчат надавати послуги сексуального характеру далекобійникам.

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