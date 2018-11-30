ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Дорогое образование: стало известно, где учатся дети украинских политиков

STYLERЖизнь    30.11.2018 - 17:43

Видео: YouTube / ТСН

Народные депутаты хотят, чтобы их дети учились вместе с принцем и будущими королями, и могут легко заплатить 30 тысяч долларов за обучение своих потомков. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Журналисты составили рейтинг школ и университетов, где учатся дети полит-элиты.

Так, единственная дочь нардепа Сергея Алексеева учится в Британской школе в Украине. Стоимость обучения составляет около 20 тысяч долларов в год.

"Я считаю, что это хорошо, поскольку она впоследствие сможет продолжить образование и за рубежом, и потом быть высококвалифицированным специалистом для Украины", - рассказал депутат.

Дорогое образование: стало известно, где учатся дети украинских политиков

Нардеп Сергей Алексеев (скриншот: YouTube / ТСН)

Нардеп Ольга Богомолец призналась, что для нее учеба ребенка в Англии была слишком дорогой, а в Германии - вообще бесплатно, если знаешь язык. Ее старшая дочь закончила Будапештский медицинский университет - это обходилось в 600 евро в месяц, а в год - 10 тысяч евро.

Дети бывшего нардепа и госчиновника Романа Насирова учатся в Новопечерской школе, а экс-замглавы Киевской городской госадминистрации Ирэна Кильчицкая выбрала Кловский лицей в Киеве. Дети нардепа Виктора Бондаря учатся в "Академии плюс":

Дочка нардепа Дмитрия Добродомова - гражданка Канады. Когда ей исполнилось 19 лет она приняла решение учиться там в колледже. Депутат рассказал, что для граждан Канады там обучение даже дешевле, чем в Украине - "буквально несколько сотен долларов за семестр".

Сын нардепа Борислава Розенблата получил высшее образование в Букингемском университете в Великобритании (17 200 фунтов).

Старшая дочь нардепа Сергея Таруты училась в Лондонском экономическом колледже, где получала ученую степень (PhD) по экологии. Стоимость обучения - 18,5 тысяч фунтов.

Дорогое образование: стало известно, где учатся дети украинских политиков

Скриншот: YouTube / ТСН

Сын нардепа Вадима Новинского учился в университете Сент Андрюс, где учился и принц Уильям. Стоимость обучения там составляет 30 тысяч фунтов в год). 

Как сообщалось ранее, в Луцке планируют ввести плату за обучение детей из соседних сел в школах и детсадах города. 

Также мы писали о том, что стало известно, сколько народные депутаты платят за "коммуналку".

Напомним, что большинство детей из Краматорска, которые уехали отдыхать в Хорватию, были родственниками местных чиновников

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Школьник собрал на протез для друга 30 тонн пластиковых крышечек За 4 года работы Рады украинский депутат в среднем пропустил каждое 5 голосование
Новости Украины нардепобразованиедети
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь