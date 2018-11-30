Дорогое образование: стало известно, где учатся дети украинских политиков

Видео: YouTube / ТСН

Народные депутаты хотят, чтобы их дети учились вместе с принцем и будущими королями, и могут легко заплатить 30 тысяч долларов за обучение своих потомков. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Журналисты составили рейтинг школ и университетов, где учатся дети полит-элиты.

Так, единственная дочь нардепа Сергея Алексеева учится в Британской школе в Украине. Стоимость обучения составляет около 20 тысяч долларов в год.

"Я считаю, что это хорошо, поскольку она впоследствие сможет продолжить образование и за рубежом, и потом быть высококвалифицированным специалистом для Украины", - рассказал депутат.

Нардеп Сергей Алексеев (скриншот: YouTube / ТСН)

Нардеп Ольга Богомолец призналась, что для нее учеба ребенка в Англии была слишком дорогой, а в Германии - вообще бесплатно, если знаешь язык. Ее старшая дочь закончила Будапештский медицинский университет - это обходилось в 600 евро в месяц, а в год - 10 тысяч евро.

Дети бывшего нардепа и госчиновника Романа Насирова учатся в Новопечерской школе, а экс-замглавы Киевской городской госадминистрации Ирэна Кильчицкая выбрала Кловский лицей в Киеве. Дети нардепа Виктора Бондаря учатся в "Академии плюс":

Дочка нардепа Дмитрия Добродомова - гражданка Канады. Когда ей исполнилось 19 лет она приняла решение учиться там в колледже. Депутат рассказал, что для граждан Канады там обучение даже дешевле, чем в Украине - "буквально несколько сотен долларов за семестр".

Сын нардепа Борислава Розенблата получил высшее образование в Букингемском университете в Великобритании (17 200 фунтов).

Старшая дочь нардепа Сергея Таруты училась в Лондонском экономическом колледже, где получала ученую степень (PhD) по экологии. Стоимость обучения - 18,5 тысяч фунтов.

Скриншот: YouTube / ТСН

Сын нардепа Вадима Новинского учился в университете Сент Андрюс, где учился и принц Уильям. Стоимость обучения там составляет 30 тысяч фунтов в год).

Как сообщалось ранее, в Луцке планируют ввести плату за обучение детей из соседних сел в школах и детсадах города.

Также мы писали о том, что стало известно, сколько народные депутаты платят за "коммуналку".

Напомним, что большинство детей из Краматорска, которые уехали отдыхать в Хорватию, были родственниками местных чиновников.

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Видео: РБК-Украина