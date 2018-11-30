Дорога освіта: стало відомо, де навчаються діти українських політиків

Відео: YouTube / ТСН

Народні депутати хочуть, щоб їхні діти навчалися разом із принцом та майбутніми королями, і можуть легко заплатити 30 тисяч доларів за навчання своїх нащадків. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Журналісти склали рейтинг шкіл і університетів, де навчаються діти політ-еліти.

Так, єдина донька нардепа Сергія Алєксєєва вчиться у Британській школі в Україні. Вартість навчання складає близько 20 тисяч доларів на рік.

"Я вважаю, що це добре, оскільки вона згодом зможе продовжити освіту і за кордоном, і потім бути висококваліфікованим фахівцем для України", - розповів депутат.

Нардеп Сергій Алексєєв (скріншот: YouTube / ТСН)

Нардеп Ольга Богомолець зізналася, що для неї навчання дитини в Англії було задорого, а в Німеччині - взагалі безкоштовно, якщо знаєш мову. Її старша донька закінчила Будапештський медичний університет - це обходилося у 600 євро на місяць, а на рік - 10 тисяч євро.

Діти колишнього нардепа і держчиновника Романа Насірова навчаються в Новопечерській школі, а екс-заступниця голови Київської міської держадміністрації Ірена Кільчицька обрала Кловський ліцей у Києві. Діти нардепа Віктора Бондаря навчаються в "Академії плюс":

Донька нардепа Дмитра Добродомова - громадянка Канади. Коли їй виповнилося 19 років вона прийняла рішення навчатися там в коледжі. Депутат розповів, що для громадян Канади там навчання навіть дешевше, ніж в Україні - "буквально кілька сотень доларів за семестр".

Син нардепа Борислава Розенблата отримав вищу освіту в Букінгемському університеті у Великій Британії (17 200 фунтів).

Старша донька нардепа Сергія Тарути навчалася в Лондонському економічному коледжі, де отримувала вчений ступінь (PhD) з екології. Вартість навчання - 18,5 тисяч фунтів.

Скріншот: YouTube / ТСН

Син нардепа Вадима Новинського навчався в університеті Сент Андрюс, де навчався і принц Вільям. Вартість навчання там становить 30 тисяч фунтів на рік).

Як повідомлялося раніше, у Луцьку планують запровадити плату за навчання дітей із сусідніх сіл у школах і дитсадках міста.

Також ми писали про те, що стало відомо, скільки народні депутати платять за "комуналку".

Нагадаємо, що більшість дітей з Краматорська, які поїхали відпочивати до Хорватії, були родичами місцевих чиновників.

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Відео: РБК-Україна