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Сколько платят за "коммуналку" нардепы: названы суммы

STYLERЖизнь    08.11.2018 - 15:15
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Политики утверждают, что стараются экономить

Видео: (YouTube/Сегодня)

В правительстве утверждают, что к отоплению в Украине подключили менее половины жилых домов. В южных регионах батареи не включают из-за теплой погоды, хотя у депутатов отопительный сезон уже начался. Журналисты узнали, сколько платят депутаты Верховной Рады за коммунальные услуги, передает Сегодня.

Большинство опрошенных парламентариев живут в частных домах, а потому счета им приходят соответствующие. Например, нардеп Руслан Демчак из фракции БПП утверждает, что за дом метражом в 300 метров квадратных ему придется заплатить 4-4,5 тысячи гривен. 

Другой депутат Блока Петра Порошенко Алексей Мушак признается: "У меня в прошлом году в пиковые месяцы было где-то 7 тысяч гривен. Сейчас подняли на 25%, то есть будет до 9 тысяч доходить. Дом - 279 "квадратов".

Сколько платят за &quot;коммуналку&quot; нардепы: названы суммыСкриншот видео: (YouTube/Сегодня)

В киевской квартире Максима Полякова из "Народного фронта" централизованное отопление составляет около 5 тысяч гривен в месяц. А вот Сергей Березенко арендует дом площадью 350 квадратных метров, поэтому ждет существенных сумм в платежках.

В то же время, несмотря на размеры особняков, нардепы  стараются экономить. Поэтому активно внедряют энергосберегающие технологии и переходят на альтернативные источники. А еще, чтобы сократить потребление тепла, прикручивают вентили.

Сколько платят за &quot;коммуналку&quot; нардепы: названы суммыСкриншот видео: (YouTube/Сегодня)

Есть среди нардепов и такие, которые не занимаются коммунальными вопросами. Например, председатель фракции БПП Артур Герасимов домашние обязанности возложил на жену. Утверждает, что не знает, сколько денег уходит на отопление.

Напомним, что нардеп Барна попросил лишить аккредитации журналиста, которого обматерил в Раде.

Мы писали, что нардепы из санкционного списка написали письмо Путину.

Ранее сообщалось, что известный журналист и блогер проанализировал санкционный список РФ против украинских политиков, бизнесменов и деятелей культуры. Кстати, сам список в соцсети уже окрестили "гибридным".

Видео: Депутаты спят

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