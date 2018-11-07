Нардепы из санкционного списка написали письмо Путину

Фото: коллаж РБК-Украина

Парламентарии подражали козакам на картине украинского художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"

Народные депутаты Украины в шутливой форме отреагировали на введение в отношении них российских санкций. Как рассказал в среду, 7 ноября, парламентарий Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, они обыграли знаменитое письмо запорожцев турецкому султану - письменный памятник истории Запорожской Сечи (17-й век).

Адресатом данного письма стал президент РФ Владимир Путин.

В написании послания кроме Гончаренко также участвовали Владислав Севрюков, Олег Барна, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Оксана Юринець, Богдан Онуфрик и Григорий Тимиш.

"Велосипед выдумывать не стали. Наши предки козаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне. Конечно же, прошло много времени и адресат послания изменился. Но слова, которые все предельно ясно объясняют - остались", - говорится в публикации.

Также нардеп привел фото, на котором парламентарии позируют, подражая козакам на картине украинского художника Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

Нардепы в Раде пишут письмо Путину (фото: facebook.com/alexeygoncharenko)

Также нардеп привел текст самого послания:

"Украинские депутаты - Путину!

Ты, президент, черт московский, и проклятого черта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь!

Какой же ты к черту рыцарь, когда голою жопой ежа не убьешь? Не будешь, сукин ты сын, сыновей украинских под собой иметь. Твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой.

Вот так тебе украинский народ высказал, никчемный. Не будешь ты и свиней христианских пасти.

Теперь кончаем, поскольку число знаем и календарь имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, как и у вас, за это поцелуй в задницу нас!".

Скрин: facebook.com/alexeygoncharenko

Ранее сообщалось, что известный журналист и блогер проанализировал санкционный список РФ против украинских политиков, бизнесменов и деятелей культуры. Кстати, сам список в соцсети уже окретили "гибридным".

Напомним, недавно между народными депутатами Александром Вилкулом ("Оппозиционный блок") и Алексеем Гончаренко (Блок Петра Порошенко) произошла словесная перепалка, в ходе которой они обменивались взаимными оскорблениями и чуть не подрались.

Также мы писали о том, что в Запорожье постепенно умирает дуб, под которым, по легенде, запорожцы во главе с кошевым атаманом Иваном Сирко писали свое знаменитое письмо турецкому султану.

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Видео: РБК-Украина