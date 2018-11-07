Нардепи з санкційного списку написали листа Путіну

Фото: колаж РБК-Україна

Парламентарії наслідували козаків на картині українського художника Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану"

Народні депутати України в жартівливій формі відреагували на запровадження щодо них російських санкцій. Як розповів у середу, 7 листопада, парламентарій Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook, вони обіграли знаменитий лист запорожців турецькому султану - письмовий пам'ятник історії Запорізької Січі (17-е століття).

Адресатом цього листа став президент РФ Володимир Путін.

У написанні послання крім Гончаренка також брали участь Владислав Севрюков, Олег Барна, Григорій Шверк, Рефат Чубаров, Оксана Юринець, Богдан Онуфрик та Григорій Тіміш.

"Велосипед вигадувати не стали. Наші предки козаки вже подали приклад, як вести переговори з ворогами на міжнародному рівні. Звичайно ж, пройшло багато часу і адресат послання змінився. Але слова, які все гранично ясно пояснюють - залишилися", - йдеться в публікації.

Також нардеп навів фото, на якому парламентарії позують, наслідуючи козаків на картині українського художника Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану".

Нардепи в Раді пишуть листа Путіну (фото: facebook.com/alexeygoncharenko)

Також нардеп навів текст послання:

"Українські депутати - Путіну!

Ти, президент, чорт московський, і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар!

Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш? Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою.

От так тобі український народ висловив, плюгавче. Не будеш ти і свиней християнських пасти.

Тепер кінчаємо, бо число знаємо і календар маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас, за це поцілуй у дупу нас!".

Скрін: facebook.com/alexeygoncharenko

Раніше повідомлялося, що відомий журналіст та блогер проаналізував санкційний список РФ проти українських політиків, бізнесменів і діячів культури. До речі, сам список у соцмережі вже окретили "гібридним".

Нагадаємо, нещодавно між народними депутатами Олександром Вілкулом ("Опозиційний блок") і Олексієм Гончаренко (Блок Петра Порошенка) сталася словесна перепалка, в ході якої вони обмінювалися взаємними образами і мало не побилися.

Також ми писали про те, що в Запоріжжі поступово вмирає дуб, під яким, за легендою, запорожці на чолі з кошовим отаманом Іваном Сірком писали свій знаменитий лист турецькому султану.

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Відео: РБК-Україна