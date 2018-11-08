Скільки платять за "комуналку" нардепи: названі суми

Фото: Колаж РБК-Україна

Політики стверджують, що намагаються економити

Відео: (YouTube/Сьогодні)

В уряді стверджують, що до опалення в Україні підключили менше половини житлових будинків. У південних регіонах батареї не включають через теплу погоду, хоча у депутатів опалювальний сезон вже почався. Журналісти дізналися, скільки платять депутати Верховної Ради за комунальні послуги, передає Сьогодні.

Більшість опитаних парламентаріїв живуть у приватних будинках, а тому рахунки їм приходять відповідні. Наприклад, нардеп Руслан Демчак з фракції БПП стверджує, що за будинок метражем у 300 метрів квадратних йому доведеться заплатити 4-4,5 тисячі гривень.

Інший депутат Блоку Петра Порошенка Олексій Мушак зізнається: "У мене в минулому році в пікові місяці було десь 7 тисяч гривень. Зараз підняли на 25%, тобто буде до 9 тисяч доходити. Будинок - 279 "квадратів".

Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

У київській квартирі Максима Полякова з "Народного фронту" централізоване опалення становить близько 5 тисяч гривень в місяць. А ось Сергій Березенко орендує будинок площею 350 квадратних метрів, тому чекає істотних сум у платіжках.

У той же час, незважаючи на розміри особняків, нардепи намагаються економити. Тому активно впроваджують енергозберігаючі технології і переходять на альтернативні джерела. А ще, щоб скоротити споживання тепла, прикручують вентилі.

Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Є серед нардепів і такі, які не займаються комунальними питаннями. Наприклад, голова фракції БПП Артур Герасимов домашні обов'язки переклав на дружину. Стверджує, що не знає, скільки грошей йде на опалення.

Нагадаємо, що нардеп Барна попрохав позбавити акредитації журналіста, якого обматюкав в Раді.

Ми писали, що нардепи з санкційного списку написали листа Путіну.

Раніше повідомлялося, що відомий журналіст та блогер проаналізував санкційний список РФ проти українських політиків, бізнесменів і діячів культури. До речі, сам список у соцмережі вже охрестили "гібридним".

Відео: Депутати сплять