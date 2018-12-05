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У мережі показали, як у Харкові пасажири запустили трамвай "зі штовхача"

STYLERКурйози    05.12.2018 - 23:54
У мережі показали, як у Харкові пасажири запустили трамвай "зі штовхача"
Колаж РБК-Україна

З незрозумілих причин трамвай виявився знеструмлений, і пасажири змушені були його підштовхнути

Увечері 4 грудня у Харкові пассажири змушені були самі штовхати трамвай 27-го маршруту. Про це повідомляє спільнота "ХС Харків" на Facebook.

Трамвай з невідомих причин опинився без струму.

На сторінці в Facebook написано, що неприємний випадок з зупиненим трамваєм стався ввечері, 4 грудня, на вулиці Студентській. Очевидно, якщо трамвай, якийсь час їде самостійно, то напруга у нього може з'явитися сама по собі. Тому пасажири і вирішили його підштовхнути.

"Сьогодні на Студентській пасажири запустили трамвай зі штовхача", - йдеться в повідомленні групи.

 

Сьогодні на Студентській пасажири запустили трамвай з штовхача ⠀ «Спільна праця, для моєї користі, він об'єднує»

Опубліковано ХС • Харків Вівторок, 4 грудня 2018 р.

Відео з Facebook (www.facebook.com/h.saltovka/)

Видео зафіксувало, що близько десятка пасажирів трамвая змушені були його підштовхнути, щоб він продовжив рух.

Раніше в Києві відбулося транспортне непорозуміня. Не розрахувавши ширини проїзної частини та не помітивши на ній трамвайних шляхів, водій автомобіля Mercedes залишив авто і, за словами очевидців, відправився в магазин за покупками.

Також повідомлялося, що в Запоріжжі в результаті зіткнення трамвая, маршрутки і легкового автомобіля постраждали 9 осіб. Аварія сталася в Шевченківському районі міста. Правоохоронці встановили, що водій трамвая, не зупинившись на червоний сигнал світлофора, скоїв зіткнення з маршруткою.

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