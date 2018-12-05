"Не плачу и платить не буду": украинцы жалуются на "зайцев" в электричках

Коллаж РБК-Украина

Многие наши сограждане хотят ездить в электропоездах бесплатно

Украинцы в социальных сетях массово жалуются на "зайцев" в электропоездах. Так, на днях из электрички, которая следовала по маршруту Фастов-Киев, безбилетные пассажиры вытолкали на станции "Вишневое" из вагона добросовестную женщину, которая заплатила за проезд. Об этом сама пострадавшая рассказала в Facebook-сообществе "Боярка".

"4 декабря села в Тарасовке в электричку утром, в районе 8:10-8:20. На вторую, одна за другой шла, видимо, опоздавшая. И меня в Вишневом вытолкали, когда выходили люди. Мне "повезло" стоять в дверях между тамбуром и вагоном. В итоге меня нагло вытолкали! Я еще в Вишневом стояла, ждала минут 15 следующую (она тоже опоздала). Люди! Увижу "зайцев" - лично вытолкаю из электрички, если придется - через окно! Будьте людьми! Платите за проезд! Ибо треть вагона, по статистике, это "зайцы". А знаете, как обидно, когда ты платишь (8 грн, на минуточку, это уже не 4), и тупо тебя вытолкали те, кто ехал "зайцем"! И ты останешься в идиотах. Так было и раньше, но теперь зима и все в этих пуховиках... И капец, как много места занимают... Спасибо за внимание. Накипело", - отметила Ирина Агабекян.

Электричка на "Вишневом" (facebook.com/Boyarkalove)

Большинство пользователей сети, особенно те, кому приходиться добираться до столицы именно на электричке, поддержали Ирину.

"Количество электричек и вагонов в них на прямую зависит от количества купленных билетов", - отметил один юзер.

"На самом деле решить проблему "зайцев", думаю, достаточно не сложно: поставить в каждом вагоне по контролеру, чтобы не было поломничества "зайцев" по вагонам. Возле лазейки на станции "Тарасовка" тоже поставить контролера (зачем их так много возле касс?) А лучше - представителя полиции. И вот тогда будет надежда на нормальный проезд согласно купленным билетам", - отметила Людмила Шабанова.

Скриншот (facebook.com/Boyarkalove)

Но нашлись и "зайцы", которые говорят, что "не платили и платить за проезд не собираются".

"Не нравиться - ездите на такси. А если мне одну остановку проехать и тоже 8 грн платить, да еще и ехать, как килька в банке... Я не плачу и платить не буду", - написала Ирина Васютик.

Скриншот (facebook.com/Boyarkalove)

"Что значит: не плачу и платить не буду? А вас не смущает, что из-за таких, как вы, сокращают электрички? Все на всех жалуются, виноватых ищут... Надо с себя начинать!" - ответила ей Оля Рейда.

Скриншот (facebook.com/Boyarkalove)

Скриншот (facebook.com/Boyarkalove)

Напомним, недавно в сети показали "мусорную" электричку в Харьковской области. В соцсети уже прозвучало предложение разместить в электропоездах мусорные урны или взять на работу уборщика.

Ранее мы писали о том, что на днях жители Киева около часа прождали электропоезд на станции "Вышгородской". По истечению 50 минут прибыл состав с четырьмя вагонами в аварийном состоянии.

Видео: РБК-Украина