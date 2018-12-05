"Не плачу і платити не буду": українці скаржаться на "зайців" в електричках

Колаж РБК-Україна

Багато наших співгромадян хочуть їздити в електропоїздах безкоштовно

Українці в соціальних мережах масово скаржаться на "зайців" в електропоїздах. Так, днями з електрички, яка слідувала по маршруту Фастів-Київ, безквиткові пасажири випхали на станції "Вишневе" з вагона сумлінну жінку, яка заплатила за проїзд. Про це сама потерпіла розповіла в Facebook-спільноті "Боярка".

"4 грудня сіла у Тарасівці в електричку вранці, в районі 8:10-8:20. На другу, одна за одною йшли, мабуть, спізнилася. І мене в Вишневому виштовхали, коли виходили люди. Мені "пощастило" стояти в дверях між тамбуром і вагоном. В результаті мене нахабно виштовхали! Я ще у Вишневому стояла, чекала хвилин 15 наступну (вона теж запізнилася). Люди! Побачу "зайців" - особисто виштовхаю з електрички, якщо доведеться - через вікно! Будьте людьми! Платіть за проїзд! Бо третина вагона, за статистикою, це "зайці". А знаєте, як прикро, коли ти платиш (8 грн, на хвилиночку, це вже не 4), і тупо тебе виштовхали ті, хто їхав "зайцем"! І ти залишаєшся в ідіотах. Так було і раніше, але тепер зима і всі в цих пуховиках... Капець, як багато місця займають... Дякую за увагу. Накипіло", - зазначила Ірина Агабекян.

Електричка на "Вишневому" (facebook.com/Boyarkalove)

Більшість користувачів мережі, особливо ті, кому доводиться добиратися до столиці саме на електричці, підтримали Ірину.

"Кількість електричок і вагонів у них напряму залежить від кількості куплених квитків", - зазначив один юзер.

"Насправді вирішити проблему "зайців", думаю, досить не складно: поставити в кожному вагоні по контролеру, щоб не було поломничества "зайців" по вагонах. Біля лазівки на станції "Тарасівка" теж поставити контролера (навіщо їх так багато біля кас?) А краще - представника поліції. І ось тоді буде надія на нормальний проїзд згідно з купленими квитками", - зазначила Людмила Шабанова.

Скріншот (facebook.com/Boyarkalove)

Але знайшлися і "зайці", які кажуть, що "не платили і платити за проїзд не збираються".

"Не подобається - їздіть на таксі. А якщо мені одну зупинку проїхати і теж 8 грн платити, та ще й їхати, як кілька в банці... Я не плачу і платити не буду", - написала Ірина Васютик.

Скріншот (facebook.com/Boyarkalove)

"Що значить: не плачу і платити не буду? А вас не бентежить, що через таких, як ви, скорочують електрички? Всі на всіх скаржаться, винних шукають... Треба з себе починати!" - відповіла їй Оля Рейду.

Скріншот (facebook.com/Boyarkalove)

Скріншот (facebook.com/Boyarkalove)

Нагадаємо, нещодавно у мережі показали "сміттєву" електричку в Харківській області. У соцмережі вже прозвучала пропозиція розмістити в електропоїздах сміттєві урни або взяти на роботу прибиральника.

Раніше ми писали про те, що днями жителі Києва близько години прочекали електропоїзд на станції "Вишгородській". По закінченню 50 хвилин прибув склад з чотирма вагонами в аварійному стані.

Відео: РБК-Україна