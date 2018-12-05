В сети показали, как в Харькове пассажиры запустили трамвай "с толкача"

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По непонятным причинам трамвай оказался обесточен, и пассажиры вынуждены были его подтолкнуть

Вечером 4 декабря в Харькове пассажиры вынуждены были сами толкать трамвай 27-го маршрута. Об этом сообщает сообщество "ХС Харьков" на Facebook.

Трамвай по неизвестным причинам оказался без тока.

На странице в Facebook написано, что неприятный случай с остановившемся трамваем произошел вечером, 4 декабря, на улице Студенческой. Очевидно, если трамвай, какое-то время едет самостоятельно, то питание у него может появиться само по себе. Поэтому пассажиры и решили его подтолкнуть.

"Сегодня на Студенческой пассажиры запустили трамвай с толкача", - говорится в сообщении группы.

Сегодня на Студенческой пассажиры запустили трамвай с толкача ⠀ «Совместный труд, для моей пользы, он объединяет» Опубліковано ХС • Харьков Вівторок, 4 грудня 2018 р.

Видео с Facebook (facebook.com/h.saltovka/)

Видео зафиксировало, что около десятка пассажиров трамвая вынуждены были его подтолкнуть, чтобы он продолжил движение.

Ранее в Киеве произошло транспортное недоразумение. Не рассчитав ширины проезжей части и не заметив на ней трамвайных путей, водитель автомобиля Mercedes оставил авто и, по словам очевидцев, отправился в магазин за покупками.

Также мообщалось, что в Запорожье в результате столкновения трамвая, маршрутки и легкового автомобиля пострадали 9 человек. Авария произошла в Шевченковском районе города. Правоохранители установили, что водитель трамвая, не остановившись на красный сигнал светофора, совершил столкновение с маршруткой.

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