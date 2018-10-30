"Гірше, ніж Хеллоуїн": в мережі висміяли відео з дітьми, що прославляють Леніна в Криму

Діти в піонерських нарядах прославляли Леніна і комсомол в компанії двох відомих коміків
В мережі нещодавно з'явилося відео, на якому двоє відомих комедійних артистів Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко на якомусь заході на території окупованого Криму з дітьми і підлітками прославляють Леніна. Цей ролик викликав бурю негативу і зібрав масу їдких і саркастичних коментарів серед користувачів. Відповідне відео було опубліковано на Facebook в паблике "Рагу.лi".
Скріншот: кадр з відео (facebook.com/raguli)
На кадрах видно, як на сцені Данилець і Моїсеенко в оточенні кількох десятків дітей різного віку, одягнених у тематичні піонерські костюми, скандують: "Ленін. Партія. Комсовмол", і плескають у долоні. Все це відбувається на тлі зображення з радянськими прапорами із зображенням мертвого вождя пролетаріату.
Скріншот: кадр з відео (facebook.com/raguli)
Відеоролик автори пабліка підписали так: "Ленін. Партія. Рак мозку". Також додано примітку, що знятий цей, як сказав один з користувачів, "епічний писець" в жовтні поточного року.
Користувачі миттєво відреагували на відеоролик, охрестивши захід різними епітетами з яскраво вираженими нотками стьобу і здивування.
Ленін. Партія. Рак мозку.
Крим. Жовтень. 2018 рік.Опубліковано Рагу.лі Вівторок, 30 жовтня 2018 р.
Відео: діти Крму прославляють Леніна (facebook.com/raguli)
"Ще один епічний писець", "Жах", "Це гірше, ніж Хеллоуїн", "Кров з очей і вух", "Це Данилець і Моїсеєнко? Фу, днище!", "Е*аные деграданти", "Неможливо слова підібрати...в основному мат проситься на язик", - прокоментували відео користувачі.
Скріншот коментарів (facebook.com/raguli)
Раніше ми писали про те, що Путіна підловили на цинічній брехні про Крим.
До речі, Володимир Путін, який, як відомо, відчуває дискомфорт з приводу свого невисокого зросту, неодноразово з'являвся на публічних заходах у взутті, забезпеченою прихованим каблуком. На цей раз Путін продемонстрував таку взуття на зустрічі з главою Південної Осетії Анатолієм Бібіловым.
До цього повiдомлялося, що пенсіонерки РФ з так званого "Загону Путіна" зганьбилися новим відео зверненням до громадян Сполучених Штатів.
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Відео РБК-Україна