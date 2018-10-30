"Хуже, чем Хэллоуин": в сети высмеяли видео с детьми, прославляющими Ленина в Крыму

Коллаж (РБК-Украина)

Дети в пионерских нарядах прославляли Ленина и комсомол в компании двух известных комиков

В сети недавно появилось видео, на котором двое известных комедийных артистов Данилец Владимир и Владимир Моисеенко на каком-то мероприятии на территории оккупированного Крыма с детьми и подростками прославляют Ленина. Этот видеоролик вызвал бурю негатива и собрал массу едких и саркастических комментариев среди пользователей. Соответствующее видео было опубликовано на Facebook в паблике "Рагу.ли".

Скриншот: кадр из видео (facebook.com/raguli)

На кадрах видно, как на сцене Данилец и Моисеенко в окружении нескольких десятков детей разных возрастов, облаченных в тематические пионерские костюмы, скандируют: "Ленин. Партия. Комсовмол", и хлопают в ладоши. Все это происходит на фоне изображения с советскими знаменами с изображением мертвого вождя пролетариата.

Скриншот: кадр из видео (facebook.com/raguli)

Видеоролик авторы паблика подписали так: "Ленин. Партия. Рак мозга". Также добавлено примечание, что снят этот, как сказал один из пользователей, "эпичный писец" в октябре текущего года.

Пользователи мгновенно отреагировали на видеоролик, окрестив мероприятие различными эпитетами с ярко выраженными нотками стеба и недоумения.

Видео: дети в Крму прославляют Ленина (facebook.com/raguli)

"Еще один эпичный писец", "Ужас", "Это хуже, чем Хэллоуин", "Кровь из глаз и ушей", "Это Данилец и Моисеенко? Фу, днище!", "Е*аные деграданты", "Невозможно слова подобрать...в основном мат просится на язык", - прокомментировали видео пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/raguli)

Ранее мы писали о том, что Путина подловили на циничном вранье о Крыме.

Кстати, Владимир Путин, который, как известно, испытывает дискомфорт по поводу своего невысокого роста, неоднократно появлялся на публичных мероприятиях в обуви, снабженной скрытым каблуком. На этот раз Путин продемонстрировал такую обувь на встрече с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

До этого соощалось, что пенсионерки РФ из так называемого "Отряда Путина" опозорилисьновым видео обращением к гражданам Соединенных Штатов.

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