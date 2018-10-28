"Старенький, заговаривается": Путина подловили на циничном вранье о Крыме (фото)

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Ему даже предоставили документы

Президент России Владимир Путин опозорился новым нелепым враньем об аннексированном украинском Крыму. Об этом сообщил российский журналист, блогер и писатель Андрей Мальгин, передает "Цензор".

"Путин на днях заявил (и даже дважды повторил), что при передаче Крыма Украине в 1954 году Севастополь передан не был: "Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения... он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России". Специально для товарища Путина. Я родился в Севастополе в 1958 году, и вот мое свидетельство о рождении", - сказал он.

Фото: Крым является частью Украины (twitter.com/KrimRt)

Обратим внимание, что на опубликованном фото видно, что свидетельство о рождении в Севастополе мужчине выдали в рамках УССР, что является доказательством того, что уже тогда Крым считался частью Украины.

Фото: Крым является частью Украины (twitter.com/KrimRt)

Уточнил, что пользователи поспешили высмеять Путина, мол, "старенький, заговаривается".

Кстати, Владимир Путин, который, как известно, испытывает дискомфорт по поводу своего невысокого роста, неоднократно появлялся на публичных мероприятиях в обуви, снабженной скрытым каблуком. На этот раз Путин продемонстрировал такую обувь на встрече с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Ранее пенсионерки РФ из так называемого "Отряда Путина" опозорились новым видео обращением к гражданам Соединенных Штатов.