ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Старенький, заговаривается": Путина подловили на циничном вранье о Крыме (фото)

STYLERВойна    28.10.2018 - 15:45
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Ему даже предоставили документы

Президент России Владимир Путин опозорился новым нелепым враньем об аннексированном украинском Крыму. Об этом сообщил российский журналист, блогер и писатель Андрей Мальгин, передает "Цензор".

"Путин на днях заявил (и даже дважды повторил), что при передаче Крыма Украине в 1954 году Севастополь передан не был: "Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения... он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России". Специально для товарища Путина. Я родился в Севастополе в 1958 году, и вот мое свидетельство о рождении", - сказал он.

&quot;Старенький, заговаривается&quot;: Путина подловили на циничном вранье о Крыме (фото)

Фото: Крым является частью Украины (twitter.com/KrimRt)

Обратим внимание, что на опубликованном фото видно, что свидетельство о рождении в Севастополе мужчине выдали в рамках УССР, что является доказательством того, что уже тогда Крым считался частью Украины.

&quot;Старенький, заговаривается&quot;: Путина подловили на циничном вранье о Крыме (фото)

Фото: Крым является частью Украины (twitter.com/KrimRt)

Уточнил, что пользователи поспешили высмеять Путина, мол, "старенький, заговаривается".

Кстати, Владимир Путин, который, как известно, испытывает дискомфорт по поводу своего невысокого роста, неоднократно появлялся на публичных мероприятиях в обуви, снабженной скрытым каблуком. На этот раз Путин продемонстрировал  такую обувь на встрече с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Ранее пенсионерки РФ из так называемого "Отряда Путина" опозорились новым видео обращением к  гражданам Соединенных Штатов.

Новости Украины Владимир ПутинКрымУкраина
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь