"Недотянули": Путина высмеяли за новый конфуз с ростом (фото)

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Инцидент произошел на встрече в Стамбуле

Президента РФ Владимира Путина высмеяли из-за ситуации с ростом во время встречи в Стамбуле. Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий на своей сранице в Facebook.

"Опять двойника недотянули - у Мекель же рост всего 165 см, каблуки она принципиально не носит, а эта версия Путина хоть и выглядит натянутой на раму, а всё равно того же роста! И это притом, что без стандартного набора каблуков-подпорок, судя по штанинам, не обошлось", - сказал он.

Скриншот поста (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Более того, Голобуцкий также предположил, что этот двойник Путина уже "светился" раньше в Ханты-Мансийске.

Фото: Путин опозорился конфузом с ростом (facebook.com/aleksej.golobuckij))

"Надо было раньше вахту дежурного "Путина" заканчивать - а то отправили того же мелкого, который в Ханты-Мансийске был, и опять опозорились", - подчеркнул он.

Не обошли стороной инцидент и пользователи сети.

"Мал клоп, да вонюч", - сказал пользователь Сергей Кравцов.

"С брюками не сложилось. Явно на вырост. Как и с остальным. Изюм печален и угрюм", - уточнила юзер Таня Йовенко.

Скриншот комментариев (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Кстати, Владимир Путин, который, как известно, испытывает дискомфорт по поводу своего невысокого роста, неоднократно появлялся на публичных мероприятиях в обуви, снабженной скрытым каблуком. На этот раз Путин продемонстрировал такую обувь на встрече с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

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