"Не дотягнули": Путіна висміяли за новий конфуз із ростом (фото)

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Інцидент стався на зустрічі в Стамбулі

Президента РФ Володимира Путіна висміяли ічерез ситуацію із ростом під час зустрічі в Стамбулі. Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький на своїй сранице Facebook.

"Знову двійника недотягнули - у Мекель ж ростом всього 165 см, підбори вона принципово не носить, а ця версія Путіна хоч і виглядає натягнутою на раму, а все одно того ж росту! І це притому, що без стандартного набору підборів-підпор, судячи по штанинам, не обійшлося", - сказав він.

Скріншот поста (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Більш того, Голобуцький також припустив, що цей двійник Путіна вже "світився" раніше в Ханти-Мансійську.

Фото: Путін зганьбився конфузом із зростанням (facebook.com/aleksej.golobuckij))

"Треба було раніше вахту чергового "Путіна" закінчувати - а то відправили того ж дрібного, який в Ханти-Мансійську був, і знову зганьбилися", - підкреслив він.

Не обійшли стороною інцидент і користувачі мережі.

"Малий клоп, але смердючий", - сказав користувач Сергій Кравцов.

"З брюками не склалося. Явно на виріст. Як й з усім іншим. Родзинка сумна і похмура", - уточнила юзер Таня Йовенко.

Скріншот коментарів (facebook.com/aleksej.golobuckij)

До речі, Володимир Путін, який, як відомо, відчуває дискомфорт з приводу свого невисокого зросту, неодноразово з'являвся на публічних заходах у взутті, забезпеченим прихованим каблуком. На цей раз Путін продемонстрував таку взуття на зустрічі з главою Південної Осетії Анатолієм Бібіловим.

Раніше пенсіонерки РФ з так званого "Загону Путіна" зганьбилися новим відео зверненням до громадян Сполучених Штатів.

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