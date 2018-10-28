"Старенький, заговорюється": Путіна підловили на цинічній брехні про Крим (фото)

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Йому навіть надали документи

Президент Росії Володимир Путін зганьбився новою безглуздою брехнею про анексований український Крим. Про це повідомив російський журналіст, блогер і письменник Андрій Мальгін, передає "Цензор".

"Путін днями заявив (і навіть двічі повторив), що при передачі Криму Україні в 1954 році Севастополь переданий не був: "Я сказав, що Севастополь юридично завжди був у складі Росії. Він був містом центрального підпорядкування... він не передавався із складу РРФСР до складу України. Так що формально і юридично він завжди був у складі Росії". Спеціально для товариша Путіна. Я народився в Севастополі в 1958 році, і ось моє свідоцтво про народження", - сказав він.

Фото: Крим є частиною України (twitter.com/KrimRt)

Звернемо увагу, що на опублікованому фото видно, що свідоцтво про народження в Севастополі чоловікові видали в рамках УРСР, що є доказом того, що вже тоді Крим вважався частиною України.

Фото: Крим є частиною України (twitter.com/KrimRt)

Підкреслимо, що користувачі мержі пспішили висміяти Путіна, мовляв, "старенький, заговорюється".

До речі, Володимир Путін, який, як відомо, відчуває дискомфорт з приводу свого невисокого зросту, неодноразово з'являвся на публічних заходах у взутті, яке забезпечене прихованим каблуком. На цей раз Путін продемонстрував таке взуття на зустрічі з главою Південної Осетії Анатолієм Бібіловим.

Раніше пенсіонерки РФ з так званого "Загону Путіна" зганьбилися новим відео зверненням до громадян Сполучених Штатів.