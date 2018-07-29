Конфуз на російському військовому параді: катер ВМФ врізався в міст (відео)

Кадр з відео: Морський парад в Росії (youtube.com/Twist Channel)

Катер врізався об опору

29 липня в Санкт-Петербурзі (Росія) пройшов парад військово-морської техніки. Під час подання сталася неприємна подія – один з катерів ВМФ Росії і зіткнувся з опорою Благовіщенського мосту. Відео з цією подією опубліковано на YouTube каналі "RT".

З ролика стає зрозумілим, що десантний катер "Серна" на повному ходу врізався в опору моста. Ймовірна причина події – судно підхопила течія від попереду йдуть кораблів, і його знесло з наміченого шляху. Внаслідок цього катер притиснуло лівим бортом до опори мосту.

Проте, російські ЗМІ зазначають, що прес-служба Західного військового округу спростувала інформацію про будь-які інциденти, в тому числі і про цю аварію. Там заявили наступні: "Ніяких інцидентів під час проходження парадного строю кораблів в акваторії річки Неви 29 липня на головному військово-морському параді не було".

Відео: Морський парад в Росії (youtube.com/Twist Channel)

До речі, нещодавно сталося ще декілька курйозів. У мережі вказали на "помилку" з зростанням Путіна. Також, знімок президента Росії озадачив користувачів мережі. Крім того курйозний випадок стався також і в британському парламенті.

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