Конфуз на российском военном параде: катер ВМФ врезался в мост (видео)

Кадр из видео: Морской парад в России (youtube.com/Twist Channel)

Катер ударился об опору

29 июля в Санкт-Петербурге (Россия) прошел парад военно-морской техники. Во время представления произошла неприятное событие – один из катеров ВМФ России и столкнулся с опорой Благовещенского моста. Видео с этим событием опубликовано на YouTube канале "RT".

Из ролика становится понятним, что десантный катер "Серна" на полном ходу врезался в опору моста. Вероятная причина случившегося – судно подхватило течение от впереди идущих кораблей, и его снесло с намеченного пути. Вследствие этого катер прижало левым бортом к опоре моста.

Однако, российские СМИ отмечают, что пресс-служба Западного военного округа опровергла информацию о каких либо инцидентах, в том числе и об этой аварии. Там заявили следующие: "Никаких инцидентов во время прохождения парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля на главном военно-морском параде не было".

Видео: Морской парад в России (youtube.com/Twist Channel)

Кстати, недавно произошло еще несколько курьезов. В сети указали на "оплошность" с ростом Путина. Также, снимок президента России озадачил пользователей сети. Кроме того курьезный случай произошел также и в британском парламенте.

Рекомендуем к просмотру: