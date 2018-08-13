"Любов її навєчно Ніколай Романов": в мережі висміяли весілля коллаборантки Поклонської

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інформацію про весілля
Весілля екс-прокурора Криму, коллаборантки Наталії Поклонської, яка брала участь в арешті Олега Сенцова, з керівником апарату уповноваженого з прав людини Іваном Соловйовим розбурхало соцмережі.
Як відомо, Поклонська славиться своєю нездоровою любов'ю до царя Миколи II. У мережі не могли не згадати це факт і почали жартувати з цього приводу.
Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інформацію про це весілля.
"Видно, громадськість вирішила її заміж бачити за надійного мужика. Поки вона не почала ще щось витворяти", "Ща почнеться... "Милий, а не відпустити тобі бороду", - жартують в мережі.
Скріншот коментарів (facebook.com/Denys.Bezliudko.Editor)
"А на кій картинці чоловік?", "Кругом зрада, боягузтво і обман" (Микола II)" - пишуть юзери.
Скріншот коментарів (twitter.com/oldLentach)
У паблике "В сухому залишку" Facebook навіть з'явився жартівливий віршик з цього приводу, написаний суржиком.
"Підцепила наша няша
русского юріста.
У Криму гуляла свадьбу
сімволічно чисто.
Празнік проходив закрито,
скромно, но зі смаком.
Більш деталей сообщити
в нас нема ніяких.
Побажав би їм багато
(далі нецензурно),
можна лиш поспівчувати
нещасному дурню.
Із Наташей жити вєчно
у брехні й обмані,
бо любов її навєчно
Ніколай Романов.
Скріншот поста (facebook.com/Denys.Bezliudko.Editor)
Раніше Поклонская, нудьгуючи на інавгурації Путіна, розсмішила соцмережі.
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