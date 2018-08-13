"Любов її навєчно Ніколай Романов": в мережі висміяли весілля коллаборантки Поклонської

Фото: facebook.com/Denys.Bezliudko.Editor)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інформацію про весілля

Весілля екс-прокурора Криму, коллаборантки Наталії Поклонської, яка брала участь в арешті Олега Сенцова, з керівником апарату уповноваженого з прав людини Іваном Соловйовим розбурхало соцмережі.

Як відомо, Поклонська славиться своєю нездоровою любов'ю до царя Миколи II. У мережі не могли не згадати це факт і почали жартувати з цього приводу.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інформацію про це весілля.

"Видно, громадськість вирішила її заміж бачити за надійного мужика. Поки вона не почала ще щось витворяти", "Ща почнеться... "Милий, а не відпустити тобі бороду", - жартують в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/Denys.Bezliudko.Editor)

"А на кій картинці чоловік?", "Кругом зрада, боягузтво і обман" (Микола II)" - пишуть юзери.

Скріншот коментарів (twitter.com/oldLentach)

У паблике "В сухому залишку" Facebook навіть з'явився жартівливий віршик з цього приводу, написаний суржиком.

"Підцепила наша няша

русского юріста.

У Криму гуляла свадьбу

сімволічно чисто.

Празнік проходив закрито,

скромно, но зі смаком.

Більш деталей сообщити

в нас нема ніяких.

Побажав би їм багато

(далі нецензурно),

можна лиш поспівчувати

нещасному дурню.

Із Наташей жити вєчно

у брехні й обмані,

бо любов її навєчно

Ніколай Романов.

Скріншот поста (facebook.com/Denys.Bezliudko.Editor)

Раніше Поклонская, нудьгуючи на інавгурації Путіна, розсмішила соцмережі.

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