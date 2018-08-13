"Любов її навєчно Ніколай Романов": в сети высмеяли свадьбу коллаборантки Поклонской

Пользователи соцсети бурно отреагировали на информацию об этой свадьбе
Свадьба экс-прокурора Крыма, коллаборантки Натальи Поклонской, которая принимала участие в аресте Олега Сенцова, с руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым взбудоражила соцсети.
Как известно, Поклонская славится своей нездоровой любовью к царю Николаю II. В сети не могли не вспомнить от этом факте и принялись шутить по этому поводу.
Пользователи соцсети бурно отреагировали на информацию об этой свадьбе.
"Видно, общественность решила ее замуж видать за надежного мужика. Пока она не начала еще что-то вытворять", "Ща начнется... "Милый, а не отпустить ли тебе бороду", - шутят в сети.
Скриншот комментариев (facebook.com/Denys.Bezliudko.Editor)
"А который на картинке муж?", "Кругом измена, трусость и обман" (Николай II)" - пишут юзеры.
Скриншот комментариев (twitter.com/oldLentach)
В паблике "В сухом остатке" в Facebook даже появился шутливый стишок по этому поводу, написанный суржиком.
"Підцепила наша няша
русского юріста.
У Криму гуляла свадьбу
сімволічно чисто.
Празнік проходив закрито,
скромно, но зі смаком.
Більш деталей сообщити
в нас нема ніяких.
Побажав би їм багато
(далі нецензурно),
можна лиш поспівчувати
нещасному дурню.
Із Наташей жити вєчно
у брехні й обмані,
бо любов її навєчно
Ніколай Романов.
Скриншот поста (facebook.com/Denys.Bezliudko.Editor)
Ранее Поклонская, скучающая на инаугурации Путина, рассмешила соцсети.
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