"Любов її навєчно Ніколай Романов": в сети высмеяли свадьбу коллаборантки Поклонской

Фото: facebook.com/Denys.Bezliudko.Editor)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на информацию об этой свадьбе

Свадьба экс-прокурора Крыма, коллаборантки Натальи Поклонской, которая принимала участие в аресте Олега Сенцова, с руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым взбудоражила соцсети.

Как известно, Поклонская славится своей нездоровой любовью к царю Николаю II. В сети не могли не вспомнить от этом факте и принялись шутить по этому поводу.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на информацию об этой свадьбе.

"Видно, общественность решила ее замуж видать за надежного мужика. Пока она не начала еще что-то вытворять", "Ща начнется... "Милый, а не отпустить ли тебе бороду", - шутят в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/Denys.Bezliudko.Editor)

"А который на картинке муж?", "Кругом измена, трусость и обман" (Николай II)" - пишут юзеры.

Скриншот комментариев (twitter.com/oldLentach)

В паблике "В сухом остатке" в Facebook даже появился шутливый стишок по этому поводу, написанный суржиком.

"Підцепила наша няша

русского юріста.

У Криму гуляла свадьбу

сімволічно чисто.

Празнік проходив закрито,

скромно, но зі смаком.

Більш деталей сообщити

в нас нема ніяких.

Побажав би їм багато

(далі нецензурно),

можна лиш поспівчувати

нещасному дурню.

Із Наташей жити вєчно

у брехні й обмані,

бо любов її навєчно

Ніколай Романов.

Скриншот поста (facebook.com/Denys.Bezliudko.Editor)

Ранее Поклонская, скучающая на инаугурации Путина, рассмешила соцсети.

Возле посольства России активисты требовали расследовать дела похищенных граждан Украины в Крыму