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В аресте Сенцова принимала участие Поклонская

STYLERLIFE        05.07.2018 - 09:21
Фото: Наталья Поклонская (kremlin.ru)
Фото: Наталья Поклонская (kremlin.ru)

Бывший "прокурор" аннексированного Крыму требовала взять режиссера под стражу

Депутат Госдумы России, бывшая "прокурор" аннексированного Крыма "Няш-Мяш" Наталья Поклонская принимала непосредственное участие в незаконном аресте украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook.

Фото: Протокол судебного заседания (facebook.com/Дмитрий Динзе)

Адвокат также продемонстрировал протокол судебного заседания за май 2014 года, в котором Наталья Поклонская указана как сторона обвинения. Именно она требовала взять Сенцова под стражу как сторонника "Правого сектора".

Динзе также опубликовал справки, на основании которых арестовали режиссера.

 

Фото: Справка (facebook.com/Дмитрий Динзе)

Напомним, Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Его обвиняются в подготовке и совершении террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Его требование – освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Себя в этот список режиссер не включил.

Ранее в России задержали активистов за раздачу листовок о Сенцове.

Активистов отвезли в местное отделение полиции, причем о причинах задержании не сообщили. Задержанные раздавали на улице листовки на английском языке об украинском режиссере Олеге Сенцове. В них рассказывалось о голодовке политзаключенного и о том, как он попал в российскую колонию.

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Теги: Олег Сенцов, Наталья Поклонская
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