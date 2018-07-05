В арешті Сенцова брала участь Поклонська

Колишній "прокурор" анексованого Криму вимагала взяти режисера під варту

Депутат Держдуми Росії, колишня "прокурор" анексованого Криму "Няш-Мяш" Наталія Поклонська брала безпосередню участь в незаконному арешті українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомив адвокат політв'язня Дмитро Дінзе на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Протокол судового засідання (facebook.com/Дмитро Дінз)

Адвокат також продемонстрував протокол судового засідання за травень 2014 року, в якому Наталя Поклонська вказана як сторона обвинувачення. Саме вона вимагала взяти Сенцова під варту як прихильника "Правого сектора".

Дінзе також опублікував довідки, на підставі яких заарештували режисера.

Фото: Довідка (facebook.com/Дмитрий Дінз)

Нагадаємо, Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Його звинувачують у підготовці і здійсненні терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. Його вимога – звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ. Себе в цей список режисер не включив.

Раніше у Росії затримали активістів за роздачу листівок про Сенцова.

Активістів відвезли в місцеве відділення поліції, причому про причини затримання не повідомили. Затримані роздавали на вулиці листівки англійською мовою про українського режисера Олега Сенцова. У них розповідалося про голодування політв'язня і про те, як він потрапив в російську колонію.

Олег Сенцов. Один у полі воїн