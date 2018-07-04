В России задержали активистов за раздачу листовок о Сенцове

Задержанных отвезли в местное отделение полиции

На Аничковом мосту в Санкт-Петербурге задержали пятерых человек за раздачу листовок об украинском политзаключенном режиссере Олеге Сенцове. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Активистов отвезли в местное отделение полиции, причем о причинах задержании не сообщили.

Задержанные раздавали на улице листовки на английском языке об украинском режиссере Олеге Сенцове. В них рассказывалось о голодовке политзаключенного и о том, как он попал в российскую колонию.

Напомним, что Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов. 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Его единственное условие – освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Причем себя в этот перечень режиссер не включил.

Напомним, что в Киеве на "Олимпийском" провели масштабную акцию в поддержку Сенцова.

Организаторы мероприятия отмечают, что цель акции – привлечь внимание общественности к судьбе Сенцова. Участники держали в руках плакаты с надписями "Освободите Сенцова", "Свободу Олегу Сенцову" и другими.

Олег Сенцов. Один в поле воин