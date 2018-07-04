Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.78
Межбанк BID 30.76
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.78
Межбанк BID 30.76
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В России задержали активистов за раздачу листовок о Сенцове

STYLERLIFE        04.07.2018 - 11:45
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Задержанных отвезли в местное отделение полиции

На Аничковом мосту в Санкт-Петербурге задержали пятерых человек за раздачу листовок об украинском политзаключенном режиссере Олеге Сенцове. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

 Активистов отвезли в местное отделение полиции, причем о причинах задержании не сообщили.

Задержанные раздавали на улице листовки на английском языке об украинском режиссере Олеге Сенцове. В них рассказывалось о голодовке политзаключенного и о том, как он попал в российскую колонию.

Напомним, что Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов. 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Его единственное условие – освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Причем себя в этот перечень режиссер не включил.

Напомним, что в Киеве на "Олимпийском" провели масштабную акцию в поддержку Сенцова.

Организаторы мероприятия отмечают, что цель акции – привлечь внимание общественности к судьбе Сенцова. Участники держали в руках плакаты с надписями "Освободите Сенцова", "Свободу Олегу Сенцову" и другими.

Олег Сенцов. Один в поле воин

"Олег готов умереть за свободу других": Бабченко готов обменять себя на Сенцова "Был первый кризис": адвокат Сенцова рассказал, как тюремные врачи накачивали режиссера "коктейлями"
Теги: Олег Сенцов
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь