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У Росії затримали активістів за роздачу листівок про Сенцова

STYLERLIFE        04.07.2018 - 11:45
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Затриманих відвезли в місцеве відділення поліції

На Анічковому мосту в Санкт-Петербурзі затримали п'ятьох осіб за роздачу листівок про українського політув'язненого режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє "ОВС-Інфо".

Активістів відвезли в місцеве відділення поліції, причому про причини затримання не повідомили.

Затримані роздавали на вулиці листівки англійською мовою про українського режисера Олега Сенцова. У них розповідалося про голодування політв'язня і про те, як він потрапив в російську колонію.

Нагадаємо, що Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів. 14 травня 2018 року Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. Його єдина умова – звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ. Причому себе в цей перелік режисер не включив.

Нагадаємо, що у Києві на "Олімпійському" провели масштабну акцію в підтримку Сенцова.

Організатори заходу зазначають, що мета акції – привернути увагу громадськості до долі Сенцова. Учасники тримали в руках плакати з написами "Звільніть Сенцова", "Свободу Олегу Сенцову" та іншими.

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Теги: Олег Сенцов
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