"Печалька, але так і є": популярний гуморист висловився про вибори президента

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Володька з "VIP Тернопіль" написав злободенний пост

Відомий український гуморист і актор Тарас Стадницький, більш відомий як Володька з команди "VIP Тернопіль", написав веселий пост про майбутні вибори президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року.

На своїй Facebook-сторінці самий знаменитий Володько країни змоделював ситуацію, яка відбудеться перед виборами в одному з українських сіл.

"Аналізуєш, читаєш, копаєш - хто за ким стоїть, хто у кого в команді, хто кого кришує. А в березні десь в якомусь селі після церкви:

- Іван, а за кого голосувати?

- А я звідки знаю?

- Ну, ти ж мудрий, ти закінчив інститут (правда, у 80-х роках), а твоя дочка на економічному вчиться, читає ті "інстаграми", "вайбери".

- Та всі вони під@раси і всі крадуть! Але давайте за того-то", - написав Стадницький.

"І 7-1 не в твою користь. Демократія, й@пта", - резюмував гуморист.

Скріншот поста (facebook.com/taras.stadnytskyy)

Українців розсмішив пост актора. Деякі навіть пропонують йому йти в президенти.

"Можна тільки вибрати менше зло. Кланово-олігархічну систему, напевно, побороти не зможе ніхто", - написав один юзер.

Скріншот (facebook.com/taras.stadnytskyy)

"Печалька, але так і є", - додав другий.

Скріншот (facebook.com/taras.stadnytskyy)

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