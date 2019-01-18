"Печалька, але так і є": популярный юморист высказался о выборах президента

Володька из "VIP Тернополь" написал злободневный пост
Известный украинский юморист и актер Тарас Стадницкий, более известный как Володька из команды "VIP Тернополь", написал веселый пост о предстоящих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.
На своей Facebook-странице самый знаменитый Володька страны смоделировал ситуацию, которая произойдет перед выборами в одном из украинских сел.
"Анализируешь, читаешь, копаешь - кто за кем стоит, кто у кого в команде, кто кого крышует. А в марте где-то в каком-то селе после церкви:
- Иван, а за кого голосовать?
- А я откуда знаю?
- Ну, ты же мудрый, ты институт закончил (правда, в 80-х годах), а твоя дочь на экономическом учится, читает те "инстаграмы", "вайберы".
- Да все они пид@расы и все воруют! Но давайте за того-то", - написал Стадницкий.
"И 7-1 не в твою пользу. Демократия, й@пта", - резюмировал юморист.
Скриншот поста (facebook.com/taras.stadnytskyy)
Украинцев рассмешил пост актера. Некоторые даже предлагают ему идти в президенты.
"Можно только выбрать меньшее зло. Кланово-олигархическую систему, наверное, побороть не сможет никто", - написал один юзер.
Скриншот (facebook.com/taras.stadnytskyy)
"Печалька, но так и есть", - добавил второй.
Скриншот (facebook.com/taras.stadnytskyy)
Напомним, у лидера студии "Квартал 95" Владимира Зеленского журналисты нашли бизнес на территории Российской Федерации.
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