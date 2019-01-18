"Печалька, але так і є": популярный юморист высказался о выборах президента

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Володька из "VIP Тернополь" написал злободневный пост

Известный украинский юморист и актер Тарас Стадницкий, более известный как Володька из команды "VIP Тернополь", написал веселый пост о предстоящих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

На своей Facebook-странице самый знаменитый Володька страны смоделировал ситуацию, которая произойдет перед выборами в одном из украинских сел.

"Анализируешь, читаешь, копаешь - кто за кем стоит, кто у кого в команде, кто кого крышует. А в марте где-то в каком-то селе после церкви:

- Иван, а за кого голосовать?

- А я откуда знаю?

- Ну, ты же мудрый, ты институт закончил (правда, в 80-х годах), а твоя дочь на экономическом учится, читает те "инстаграмы", "вайберы".

- Да все они пид@расы и все воруют! Но давайте за того-то", - написал Стадницкий.

"И 7-1 не в твою пользу. Демократия, й@пта", - резюмировал юморист.

Скриншот поста (facebook.com/taras.stadnytskyy)

Украинцев рассмешил пост актера. Некоторые даже предлагают ему идти в президенты.

"Можно только выбрать меньшее зло. Кланово-олигархическую систему, наверное, побороть не сможет никто", - написал один юзер.

Скриншот (facebook.com/taras.stadnytskyy)

"Печалька, но так и есть", - добавил второй.

Скриншот (facebook.com/taras.stadnytskyy)

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