Підписання томосу: забавні фотожаби і реакція українців

Фото: Фотожаба на Порошенка (facebook.com/ostapbinder)

Фото усміхненого Порошенко стало приводом для фотожаб

У суботу, 5 січня, вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України. Після цієї історичної події реакція мережі не змусила себе чекати. Українці радіють і сміються над реакцією Росії і УПЦ Московського партіархату на підписання документа.

Фотографія президента Петра Порошенка під час підписання томосу б'є рекорди за переглядами і фотожабам.

"Твоє обличчя, коли підписують томос", - підписали фото кореспондента BBC Віталія Червоненко. Саме він зробив цікавий знімок Порошенко.

Фото: Петро Порошенко (facebook.com/BBCnewsUkrainian)

Перші фотожаби не змусили себе чекати.

Скріншот поста (facebook.com/artemyats)

"Константинопольцы пишуть листа російському султану", - пожартував журналіст Роман Шрайк.

Скріншот поста (facebook.com/roman.shrike)

Скріншот поста (twitter.com/VladKru777)

Скріншот поста (facebook.com/ostapbinder)

Скріншот поста (twitter.com/Vasyl_Kaminskiy)

Нагадаємо, що музикант Святослав Вакарчук відреагував на отримання Томосу.

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