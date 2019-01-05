Підписання томосу: забавні фотожаби і реакція українців

Фото усміхненого Порошенко стало приводом для фотожаб
У суботу, 5 січня, вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України. Після цієї історичної події реакція мережі не змусила себе чекати. Українці радіють і сміються над реакцією Росії і УПЦ Московського партіархату на підписання документа.
Фотографія президента Петра Порошенка під час підписання томосу б'є рекорди за переглядами і фотожабам.
"Твоє обличчя, коли підписують томос", - підписали фото кореспондента BBC Віталія Червоненко. Саме він зробив цікавий знімок Порошенко.
Фото: Петро Порошенко (facebook.com/BBCnewsUkrainian)
Перші фотожаби не змусили себе чекати.
Скріншот поста (facebook.com/artemyats)
"Константинопольцы пишуть листа російському султану", - пожартував журналіст Роман Шрайк.
Скріншот поста (facebook.com/roman.shrike)
Скріншот поста (twitter.com/VladKru777)
Скріншот поста (facebook.com/ostapbinder)
Скріншот поста (twitter.com/Vasyl_Kaminskiy)
Нагадаємо, що музикант Святослав Вакарчук відреагував на отримання Томосу.
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