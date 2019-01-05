Подписание томоса: забавные фотожабы и реакция украинцев

Фото улыбающегося Порошенко стало поводом для фотожаб
В субботу, 5 января, вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины. После этого исторического события реакция сети не заставила себя ждать. Украинцы радуются и смеются над реакцией России и УПЦ Московского партиархата на подписание документа.
Фотография президента Петра Порошенко при подписании томоса бьет рекорды по просмотрам и фотожабам.
"Твое лицо, когда подписывают томос", - подписали фото корреспондента BBC Виталия Червоненко. Именно он сделал забавный снимок Порошенко.
Фото: Петр Порошенко (facebook.com/BBCnewsUkrainian)
Первые фотожабы не заставили себя ждать.
Скриншот поста (facebook.com/artemyats)
"Константинопольцы пишут письмо российскому султану", - пошутил журналист Роман Шрайк.
Скриншот поста (facebook.com/roman.shrike)
Скриншот поста (twitter.com/VladKru777)
Скриншот поста (facebook.com/ostapbinder)
Скриншот поста (twitter.com/Vasyl_Kaminskiy)
Напомним, что музыкант Святослав Вакарчук отреагировал на получение Томоса.
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