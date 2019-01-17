Щось пішло не так: Google перейменував дитячі садки в крематорії

Колаж РБК-Україна

Користувачі в соціальних мережах сміються і пропонують все так і залишити

На картах Google, які показують столицю Росії Москву, всі дитячі сади були раптово перейменовані в крематорії. При цьому збереглися навіть номери дитячих садків. Про це на своїй сторінці в Twitter написав російський канал "НТВ".

Дитячі сади на території Москви тепер позначені на карті, як дитячі крематорії. Відповідні вказівники з'явилися на картах Google 16 січня. З оригінальних назв дитячих садків залишилися тільки їх номери, але тепер на картах вони відзначені, як "дитячий крематорій №65", наприклад.

"У Google щось пішло не так. Всі московські дитячі садки на його картах перетворилися в крематорії. У російському офісі компанії повідомили, що вже працюють над тим, щоб це виправити", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (twitter.com/ntvru)

Користувачі в коментарях почали сміятися і запропонували перейменувати дитячі табори у "Трудові резерви". Також у цих змінах на картах звинуватили українців.

"Нехай виправляють! Якщо написано, що крематорій, то повинен бути крематорій", "Тато сказав в морг -значить в морг", - сміються користувачі.

Скріншот коментарів (twitter.com/ntvru)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аеропорту Харкова присвоїли ім'я відомого рок-музиканта.

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А також розповідали про те, що в Одесі Труханову "подарували" кладовище з допомогою карт Google.