"Флешмоб" в Google Maps продолжается: в Одессе Труханову "подарили" кладбище

Фото: коллаж РБК-Украина

Ранее под прицел шутников попали аэропорт, школы, колледж, общежитие и монастырь в Харькове

После "переименования" неизвестными в сервисе Google Maps нескольких топонимов в Харькове, шутники перенесли свое внимание в Одессу. Речь идет о Ново-городском кладбище и Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко.

Теперь они в картографическом сервисе называются "Таировское кладбище имени Геннадия Труханова" и "Парк имени Тараса Шевченко и Ивана Сосюры".

Скрин: google.com/maps

Стоит отметить, что изменить название в Google Maps топониму не составляет труда, и это может сделать даже "не искушенный" интернет-пользователь.

Скрин: google.com/maps

Напомним, что 9 января в Харькове "интернет-активисты" присвоили международном аэропорту "Харьков" имя российского рок-музыканта Егора Летова, а 10 января несколько школы, областной медицинский и жилищно-коммунальный колледж, общежитие ХНУ имени Каразина и Свято-Покровский мужской монастырь стали носить имя бразильского стриптизера и человека-мема Рикардо Милоса.

Как сообщалось, ранее "шутники" в Google Maps переименовали здание Верховной Рады в Киеве в "Верховную Зраду".