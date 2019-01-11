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"Флешмоб" в Google Maps продолжается: в Одессе Труханову "подарили" кладбище

STYLERКурьезы    11.01.2019 - 17:42
"Флешмоб" в Google Maps продолжается: в Одессе Труханову "подарили" кладбище
Фото: коллаж РБК-Украина

Ранее под прицел шутников попали аэропорт, школы, колледж, общежитие и монастырь в Харькове

После "переименования" неизвестными в сервисе Google Maps нескольких топонимов в Харькове, шутники перенесли свое внимание в Одессу. Речь идет о Ново-городском кладбище и Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко.

Теперь они в картографическом сервисе называются "Таировское кладбище имени Геннадия Труханова" и "Парк имени Тараса Шевченко и Ивана Сосюры".

&quot;Флешмоб&quot; в Google Maps продолжается: в Одессе Труханову &quot;подарили&quot; кладбище

Скрин: google.com/maps

Стоит отметить, что изменить название в Google Maps топониму не составляет труда, и это может сделать даже "не искушенный" интернет-пользователь.

&quot;Флешмоб&quot; в Google Maps продолжается: в Одессе Труханову &quot;подарили&quot; кладбище

Скрин: google.com/maps

Напомним, что 9 января в Харькове "интернет-активисты" присвоили международном аэропорту "Харьков" имя российского рок-музыканта Егора Летова, а 10 января несколько школы, областной медицинский и жилищно-коммунальный колледж, общежитие ХНУ имени Каразина и Свято-Покровский мужской монастырь стали носить имя бразильского стриптизера и человека-мема Рикардо Милоса.

Как сообщалось, ранее "шутники" в Google Maps переименовали здание Верховной Рады в Киеве в "Верховную Зраду"

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