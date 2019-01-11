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"Флешмоб" в Google Maps триває: в Одесі Труханову "подарували" цвинтар

STYLERКурйози    11.01.2019 - 17:42
"Флешмоб" в Google Maps триває: в Одесі Труханову "подарували" цвинтар
Фото: колаж РБК-Україна

Раніше під приціл жартівників потрапили аеропорт, школи, коледж, гуртожиток і монастир у Харкові

Після "перейменування" невідомими в сервісі Google Maps кількох топонімів у Харкові, жартівники перенесли свою увагу на Одесу. Йдеться про Новоміське кладовище кладовище та Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка.

Тепер вони в картографічному сервісі називаються "Таїровський цвинтар імені Геннадія Труханова" та "Парк імені Тараса Шевченка та Івана Сосюри".

&quot;Флешмоб&quot; в Google Maps триває: в Одесі Труханову &quot;подарували&quot; цвинтар

Скрін: google.com/maps

Варто зауважити, що змінити назву Google Maps топоніма не складає труднощів, і це може зробити навіть "не досвідчений" інтернет-користувач.

&quot;Флешмоб&quot; в Google Maps триває: в Одесі Труханову &quot;подарували&quot; цвинтар

Скрін: google.com/maps

Нагадаємо, що 9 січня в Харкові "інтернет-активісти" присвоїла міжнародному аеропорту "Харків" ім'я російського рок-музиканта Єгора Лєтова, а 10 січня кілька шкіл, обласний медичний та житлово-комунальний коледж, гуртожиток ХНУ імені Каразіна та Свято-Покровський чоловічий монастир стали носити ім'я бразильського стриптизера і людини-мема Рікардо Милоса.

Як повідомлялося, раніше "жартівники" в Google Maps перейменували будівлю Верховної Ради в Києві на "Верховну Зраду".

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