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"Переименование" харьковского аэропорта: инцидент получил продолжение

STYLERКурьезы    10.01.2019 - 17:04
"Переименование" харьковского аэропорта: инцидент получил продолжение
Фото: коллаж РБК-Украина

В этот раз "героем" шутников стал бразилец Рикардо Милос - человек-мем

В международном аэропорту "Харьков" прокомментировали "присвоение" имени российского рок-музыканта, лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, которое вчера появилось в Google Maps. На запрос корреспондента Styler в администрации заявили, что работают над устранением ошибки в картографическом сервисе.

По словам менеджера по маркетингу аэропорта "Харьков" Алины Печерицы, они не имеют непосредственного отношения к этому переименованию.

&quot;Переименование&quot; харьковского аэропорта: инцидент получил продолжение

Скрин: google.com/maps

"Сообщаем, что данная информация является фейковой. Единственное официальное название аэропорта - Международный аэропорт "Харьков". Вопрос с фейковый именем в Google Maps мы пытаемся решить как можно быстрее", - говорится в сообщении информационно-справочной группы аэропорта.

В то же время в Харькове продолжается череда "обновлений" на Google Maps. После эропорта внимание шутников привлекли школы, колледж, общежитие и монастырь. Вместо рокера Летова "взломщики" картографического сервиса в этот раз вспомнили Рикардо Милоса - бразильского стриптизера и человека-мема.

&quot;Переименование&quot; харьковского аэропорта: инцидент получил продолжение

Скрин: google.com/maps

Теперь имя горячего бразильца "носят" общеобразовательные школы №99, 10, 95, 26 и 172, областной медицинский и жилищно-коммунальный колледж, общежитие ХНУ имени Каразина и даже Свято-Покровский мужской монастырь.

&quot;Переименование&quot; харьковского аэропорта: инцидент получил продолжение

Скрин: google.com/maps

&quot;Переименование&quot; харьковского аэропорта: инцидент получил продолжение

&quot;Переименование&quot; харьковского аэропорта: инцидент получил продолжение

Скрин: google.com/maps

Кстати, в конце 2018-го подобная "бомбежа" Милосом на интернет карте прошла в Российской Федерации.

Отметим, что ранее "шутники" в Google Maps переименовали здание Верховной Рады в Киеве в "Верховную Зраду"

Напомним, что ранее житель Лимы при помощи приложения для смартфонов Google Maps уличил свою жену в измене.

Ранее мы писали, что уязвимость в WhatsApp позволяла взламывать аккаунты через видеозвонок

В работе Google произошел сбой Аэропорту Харькова присвоили имя известного рок-музыканта
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