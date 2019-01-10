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"Перейменування" харківського аеропорту: інцидент отримав продовження

STYLERКурйози    10.01.2019 - 17:04
"Перейменування" харківського аеропорту: інцидент отримав продовження
Фото: колаж РБК-Україна

Цього разу "героєм" жартівників став бразилець Рікардо Мілос - людина-мем

У міжнародному аеропорту "Харків" прокоментували "привласнення" імені російського рок-музиканта, лідера групи "Гражданская оборона" Єгора Лєтова, яке вчора з'явилося в Google Maps. На запит кореспондента Styler в адміністрації заявили, що працюють над усуненням помилок у картографічному сервісі.

За словами менеджера з маркетингу аеропорту "Харків" Аліни Печериці, вони не мають безпосереднього відношення до цього перейменування.

&quot;Перейменування&quot; харківського аеропорту: інцидент отримав продовження

Скрін: google.com/maps

"Повідомляємо, що дана інформація є фейковою. Єдина офіційна назва аеропорту - Міжнародний аеропорт "Харків". Питання із фейковий ім'ям в Google Maps ми намагаємося вирішити якнайшвидше", - йдеться в повідомленні інформаційно-довідкової групи аеропорту.

У той же час у Харкові тривають й інші "оновлення" на Google Maps. Після эропорта увагу жартівників привернули школи, коледжі, гуртожиток і монастир. Замість рокера Лєтова "зломщики" картографічного сервісу цього разу згадали Рікардо Мілоса - бразильського стриптизера і людину-мема.

&quot;Перейменування&quot; харківського аеропорту: інцидент отримав продовження

Скрін: google.com/maps

Тепер ім'я гарячого бразильця "носять" загальноосвітні школи №99, 10, 95, 26 і 172, обласний медичний та житлово-комунальний коледж, гуртожиток ХНУ імені Каразіна та навіть Свято-Покровський чоловічий монастир.

&quot;Перейменування&quot; харківського аеропорту: інцидент отримав продовження

Скрін: google.com/maps

&quot;Перейменування&quot; харківського аеропорту: інцидент отримав продовження&quot;Перейменування&quot; харківського аеропорту: інцидент отримав продовження

&quot;Перейменування&quot; харківського аеропорту: інцидент отримав продовження&quot;Перейменування&quot; харківського аеропорту: інцидент отримав продовження

Скрін: google.com/maps

До слова, наприкінці 2018-го подібна "бомбування" Мілосом на інтернет мапі пройшло в Російській Федерації.

Зазначимо, що раніше "жартівники" в Google Maps перейменували будівлю Верховної Ради в Києві у "Верховну Зраду".

Нагадаємо, що раніше житель Ліми за допомогою програми для смартфонів Google Maps викрив свою дружину в зраді.

Раніше ми писали, що уразливість в WhatsApp дозволяла зламувати акаунти через відеодзвінок.

В роботі Google стався збій Аеропорту Харкова присвоїли ім'я відомого рок-музиканта
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