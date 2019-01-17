Что-то пошло не так: Google переименовал детские сады в крематории

Коллаж РБК-Украина

Пользователи в социальных сетях смеются и предлагают все так и оставить

На картах Google, которые показывают столицу России Москву, все детские сады были внезапно переименованы в крематории. При этом сохранились даже номера детских садов. Об этом на своей странице в Twitter написал российский канал "НТВ".

Детские сады на территории Москвы теперь обозначены на карте, как детские крематории. Соответствующие значки появились на картах Google 16 января. Из оригинальных названий детских садиков остались только их номера, но теперь на картах они отмечены, как детский крематорий №65, к примеру.

"У Google что-то пошло не так. Все московские детские сады на его картах превратились в крематории. В российском офисе компании сообщили, что уже работают над тем, чтобы это исправить", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (twitter.com/ntvru)

Пользователи в комментариях начали смеяться и предложили переименовать детские лагеря в "Трудовые резервы". Также в исправлениях на картах обвинили украинцев.

"Пусть исправляют! Если написано, что крематорий, то должен быть крематорий", "Папа сказал в морг -значит в морг", - смеются пользователи.

Скриншот комментариев (twitter.com/ntvru)

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