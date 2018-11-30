Посидів у кріслі понтифіка: дитина ледь не зірвала виступ Папи Римського

Відео: YouTube/BBC News Російська служба

Під час щотижневої аудієнції Папи Римського у Ватикані маленький хлопчик вибіг на сцену і мало не зірвав виступ понтифіка. Відео інциденту опубліковано на YouTube-каналі BBC News.

Інцидент стався під час щотижневої меси Папи Римського Франциска у Ватикані. Шестирічний хлопчик раптово вибіг на сцену до понтифіка, який виступав перед прихожанами, і навідріз відмовився йти звідти.

Спочатку він звернув увагу на гвардійця, який охороняв сцену, і з цікавістю роздивлявся його яскравий мундир. А потім малюк переключився на Папу Римського. Він підійшов до нього, обійняв його, поцілував хрест на грудях і став бігати навколо крісла, на якому сидів Папа Римський Франциск.

Мама хлопчика намагалася його заспокоїти і забрати зі сцени, але всі спроби не увінчалися успіхом, тому дитині дозволили залишитися до закінчення меси. Пізніше до нього приєдналася молодша сестра, яка також бігала навколо крісла Папи Римського. А також малюку дозволили посидіти в кріслі понтіфіка.

Пізніше з'ясувалося, що хлопчик – глухонемонемой і таким чином він хотів поспілкуватися з Папою Римським і висловити йому своє захоплення.

Папа Римський Франциск зізнався, що поведінка хлопчика та його способи комунікації змусили його замислитися.

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Відео: РБК-Україна