Посидел в кресле понтифика: ребенок чуть не сорвал выступление Папы Римского

Видео: YouTube/BBC-News Русская служба

Во время еженедельной аудиенции Папы Римского в Ватикане маленький мальчик выбежал на сцену и чуть не сорвал выступление понтифика. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале BBC-News.

Инцидент произошел во время еженедельной мессы Папы Римского Франциска в Ватикане.. Шестилетний мальчик внезапно выбежал на сцену к понтифику, который выступал перед прихожанами, и наотрез отказался оттуда уходить.

Сначала он обратил внимание на гвардейца, который охранял сцену, и с интересом разглядывал его яркий мундир. А потом малыш переключился на Папу Римского. Он подошел к нему, обнял его, поцеловал крест на груди и стал бегать вокруг кресла, на котором сидел Папа Римский Франциск.

Мама мальчика пыталась его успокоить и забрать со сцены, но все попытки не увенчались успехом, поэтому ребенку разрешили остаться до окончания мессы. Позже к нему присоединилась младшая сестра, которая также бегала вокруг кресла Папы Римского. А также малышу разрешили посидеть в кресле понтифика.

Позже выяснилось, что мальчик – глухонемонемой и таким образом он хотел пообщаться с Папой Римским и высказать ему свое восхищение.

Папа Римский Франциск признался, что поведение мальчика и его способы коммуникации заставили его задуматься.

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Видео: РБК-Украина