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На росТБ зганьбилися через "пророцтво" Ванги про Порошенка

STYLERКурйози    24.12.2018 - 12:41
На росТБ зганьбилися через "пророцтво" Ванги про Порошенка
Колаж РБК-Україна

На НТВ перекрутили передбачення болгарської ясновидиці

Російські пропагандисти придумали новий фейк. Цього разу на росТБ показали сюжет про сліпу болгарську ясновидицю Вангу, яка нібито передбачила ще десятки років тому, що "п'ятий президент України оголосить війну небесам, затіявши створення нової церкви".

На росТБ зганьбилися через &quot;пророцтво&quot; Ванги про Порошенка

Скріншот поста (twitter.com/ntvru)

Новий "перл" від телеканалу, який славиться своїми фейковими і скандальними сюжетами, звичайно ж, підняли на сміх в соціальних мережах.

"Черговий треш від зомбоканалів!" - написав один юзер.

"Деградація НеТВ почалася з віджимання каналу Путіним. З тих пір НеТВ не втомлюється пробивати чергове дніще за дніщем. Це все, що випливає з вашої чергової "новини", - додав інший.

На росТБ зганьбилися через &quot;пророцтво&quot; Ванги про Порошенка

Скріншот

На росТБ зганьбилися через &quot;пророцтво&quot; Ванги про Порошенка

Скріншот

Цікаво, що ця новина вивела з себе багатьох жителів Росії, яким набридло те, що канали і влада РФ звертає увагу на Україну, але не цікавиться проблемами самих росіян.

"Запитайте, будь ласка, у Ванги, коли мені газ проведуть", - іронічно прокоментував твіт житель Російської Федерації.

"Уточніть ще, будь ласка, щодо ремонту в сизранській дитячій поліклініці..." - додала інша росіянка.

На росТБ зганьбилися через &quot;пророцтво&quot; Ванги про Порошенка

Скріншот

На росТБ зганьбилися через &quot;пророцтво&quot; Ванги про Порошенка

Скріншот

Нагадаємо, нещодавно відома карпатська мольфарка і цілителька розповіла, хто стане президентом України.

Раніше ми писали про те, що в Росії поширюють фейк про "смерть" Порошенко.

До речі, читайте про те, що насправді Ванга і Нострадамус передбачили для України на 2019 рік.

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