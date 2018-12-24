На росТВ опозорились из-за "пророчества" Ванги о Порошенко

На НТВ перекрутили предсказания болгарской ясновидящей
Российские пропагандисты придумали новый фейк. На этот раз на росТВ показали сюжет о слепой болгарской ясновидящей Ванги, которая якобы предсказала еще десятки лет назад, что "пятый президент Украины объявит войну небесам, затеяв создание новой церкви".
Скриншот поста (twitter.com/ntvru)
Новый "перл" от телеканала, который славиться своими фейковыми и скандальными сюжетами, конечно же, подняли на смех в социальных сетях.
"Очередной трэш от зомбоканалов!" - написал один юзер.
"Деградация НеТВ началась с отжатия канала Путиным. С тех пор НеТВ не устает пробивать очередное днище за днищем. Это все, что следует из вашей очередной "новости", - добавил другой.
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Интересно, что эта новость вывела из себя многих жителей России, которым надоело то, что каналы и власть РФ обращает внимание на Украину, но не интересуется проблемами самих россиян.
"Спросите, пожалуйста, у Ванги, когда мне газ проведут", - иронично прокомментировал твит житель Российской Федерации.
"Уточните еще, пожалуйста, насчет ремонта в сызранской детской поликлинике..." - добавила другая россиянка.
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Напомним, недавно известная карпатская мольфарка и целительница рассказала, кто станет президентом Украины.
Ранее мы писали о том, что в России распространяют фейк о "смерти" Порошенко.
Кстати, читайте о том, что на самом деле Ванга и Нострадамус предсказали для Украины на 2019 год.