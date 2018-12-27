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Воно ворушиться: доктор витягнув з шестирічної дівчинки щось огидне (відео)

STYLERКурйози    27.12.2018 - 16:38

Відео: YouTube

З носа шестирічної дівчинки дістали п'явку досить великих розмірів, як для маленької дівчинки. Цю процедуру провели у в'єтнамській лікарні, що в північній провінції Лаокай.

Воно ворушиться: доктор витягнув з шестирічної дівчинки щось огидне (відео)

Скріншот відео: YouTube

Батьки занепокоїлися тим, що набряк носа у дівчинки не проходить, а навпаки збільшується. Тоді вони звернулися в місцеву лікарню - медик уважно оглянув пацієнтку і виявив чужорідне тіло в лівій ніздрі дитини. Лікар за допомогою пінцета витягнув з носа дитини велику живу п'явку.

За припущенням доктора, паразит сидів у дівчинці протягом місяця. Коли він проник в ніс - був набагато меншого розміру.

Дівчинка почуває себе добре - доктор не передбачає ніяких ускладнень.

Воно ворушиться: доктор витягнув з шестирічної дівчинки щось огидне (відео)

Скріншот відео: YouTube

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відома російська співачка 18 років носила в собі личинку.

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Також раніше ми писали про те, що у 11-річної дівчинки дивом зникла злоякісна пухлина.

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