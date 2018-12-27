Оно шевелится: доктор извлек из шестилетней девочки нечто омерзительное (видео)

Видео: YouTube

Из носа шестилетней девочки достали пиявку достаточно крупных размеров, как для маленькой девочки. Эту процедуру провели во вьетнамской больнице, что в северной провинции Лаокай.

Скриншот видео: YouTube

Родители обеспокоились тем, что отек носа у девочки не проходит, а наоборот увеличивается. Тогда они и обратились в местную больницу - доктор внимательно осмотрел пациентку и обнаружил инородное тело в левой ноздре ребенка. Врач при помощи пинцета извлек из носа ребенка большую живую пиявку.

По предположению доктора, паразит сидел в девочке на протяжении месяца. Когда он проник в нос - был гораздо меньшего размера.

Девочка чувствует себя хорошо - доктор не предвидит никаких осложнений.

Скриншот видео: YouTube

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