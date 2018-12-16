"Такого страхіття ще не бачила": українці сміються над головною ялинкою Сваляви (фото)

Ялинка у Сваляві (фото: facebook.com/chokinator)

Ялинку у одному з міст Закарпаття прикрасили просто жахливо

У мережі висміяли новорічну ялинку, яку встановили у місті Свалява, що на Закарпатті. Знімок "лісової потвори" опублікував на своїй Facebook-сторінці Міша Чокнадій.

Головна новорічна ялинка на площі у Сваляві (фото: facebook.com/chokinator)

"Ось, друзі, така красуня - ялинка, в нас у Сваляві. Боже, як же це потрібно не любити своє місто, щоб так познущатися над ялинкою, над Новим роком, над новорічним настроєм місцян", - написав він.

Разом з тим місцевий житель звернувся до мера, який, на думку автора поста, довів місто "до краю".

"Мосту немає, доріг немає, Дня міста немає, тепер уже й Нового року немає. Спасибі вам велике за новорічний настрій. Цікаво, ялинка у вас вдома така ж, як і в центрі?" - поцікавився автор.

Тим часом публікацію активно обговорюють користувачі соціальних мереж. Декого ялинка дійсно налякала.

Скриншот коментарів (facebook.com/chokinator)

"Такого страхіття ще не бачила", - написала одна жінка.

Скриншот коментарів (facebook.com/chokinator)

"То скільки потрібно випити, щоб отаке диво-дерево оформити?! Бо новорічною ялинкою це важко назвати", - поцікавився інший юзер.

Скриншот коментарів (facebook.com/chokinator)

Раніше ми писали, що на головній площі Сосниці встановили ялинку з кладовища. Люди, звісно ж, у шоці.

Нагадаємо, що новорічна інсталяція в Києві викликала шквал обурення в мережі.