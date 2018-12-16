"Такого кошмара еще не видела": украинцы смеются над главной елкой Свалявы (фото)

Елка в Сваляве (фото: facebook.com/chokinator)

Елку в одном из городов Закарпатья украсили просто ужасно

В сети высмеяли новогоднюю елку, которую установили в городе Свалява, что на Закарпатье. Снимок "лесного чудовища" опубликовал на своей Facebook-странице Миша Чокнадий.

Главная новогодняя елка на площади в Сваляве (фото: facebook.com/chokinator)

"Вот, друзья, такая красавица - елка, у нас в Сваляве. Боже, как же это нужно не любить свой город, чтобы так поиздеваться над елкой, над Новым годом, над новогодним настроением горожан", - написал он.

Вместе с тем местный житель обратился к мэру, который, по мнению автора поста, довел город "до края".

"Моста нет, дорог нет, Дня города нет, теперь уже и Нового года нет. Спасибо вам большое за новогоднее настроение. Интересно, елка у вас дома такая же, как и в центре?" - поинтересовался автор.

Тем временем публикацию активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кого елка действительно напугала.

Скриншот комментариев (facebook.com/chokinator)

"Такого кошмара еще не видела", - написала одна женщина.

Скриншот комментариев (facebook.com/chokinator)

"То сколько нужно выпить, чтобы такое чудо-дерево оформить?! Ибо новогодней елкой это трудно назвать", - поинтересовался другой юзер.

Скриншот комментариев (facebook.com/chokinator)

Ранее мы писали, что на главной площади Соснице установили елку с кладбища. Люди, конечно же, в шоке.

Напомним, что новогодняя инсталляция в Киеве вызвала шквал негодования в сети.